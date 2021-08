Werbung in WhatsApp: KI soll verschlüsselte Nachrichten analysieren

Facebook sucht Forscher, die an Werbung in WhatsApp forschen sollen. Konkret geht es um personalisierte Werbeanzeigen, die auf den Inhalten von Nachrichten basieren. Um aus verschlüsselten Chats Informationen zu sammeln, will Facebook eine künstliche Intelligenz einsetzen.

Cathcart widerspricht dem Bericht auf Twitter

Der Messenger WhatsApp ist trotz wiederkehrender Spekulationen bis heute werbefrei. Nun sind neue Gerüchte zu Werbeanzeigen im Umlauf, die ein wenig mehr Gewicht haben. Denn wie das Magazin The Information berichtet, könnte Facebook personalisierte Werbeanzeigen trotz aktiver Verschlüsselung anzeigen.Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist es Facebook bis dato nicht möglich, Inhalte von Gesprächen für Werbezwecke zu analysieren. Das bleibt auch erst einmal so, da durch die Verschlüsselung nur Sender und Empfänger die Inhalte zu sehen bekommen. Allerdings behauptet The Information laut Medienberichten, dass Facebook Möglichkeiten suche, die eine Analyse trotz Verschlüsselung ermöglichen.Um das zu erreichen, sucht Facebook gezielt nach Analysemöglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und ganz grundlegend ist das Auslesen von Daten aus verschlüsselten Systemen in der IT kein neues Thema. Wie das Fraunhofer Institut schreibt, verspreche man sich von sogenannter homomorpher Verschlüsselung sogar einen Zugewinn an Privatsphäre bei der Analyse von Daten.Dass WhatsApp Nutzerdaten für Werbezwecke auswerten will, wird aber dennoch den meisten sauer aufstoßen. Dessen ist sich auch WhatsApp-Chef Will Cathcart bewusst, der die Behauptungen bereits auf Twitter dementierte.Cathcart verneint dabei, dass WhatsApp auf homomorphe Verschlüsselung hinarbeite und verlinkt im gleichen Zug ein vergangenes Interview mit The Information, in dem er selbiges schon einmal behauptete.