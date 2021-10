WhatsApp testet verschlüsselte Backups mit neuer iOS-Beta

Der WhatsApp-Messenger startet für iOS-Nutzer eine neue Beta-Version, in der nun Ende-zu-Ende verschlüsselte Backups unterstützt werden. Angekündigt hatte das Unternehmen die Unterstützung bereits, nun geht die halb-öffentliche Testphase los.

Mehr Privatsphäre

WhatsApp hat laut Medienberichten jetzt die Beta-Testphase des neuen Back­up-Fea­tures über Apples Test­flight-Pro­gramm gestartet. Damit können iPhone-Besitzer, die einen Platz in dem Whats­App-Test­flight erhalten haben, nun die En­de-zu-En­de verschlüsselten Backups testen. Das berichtet das Online-Magazin Whats­App Beta . Dabei testet Whats­App wie so häufig die neue Backup-Funktion nicht an allen offiziellen Betatestern, sondern verteilt die Neuerung zunächst nur an einen Teil der Nutzer.Die neue Be­ta-Ver­si­on hat die 2.21.200.14, muss aber daher nicht zwingend auch das neue Feature enthalten. Betatester, die die neue Verschlüsselung erhalten haben, sehen das nun in ihrem Account unter Whats­App-Ein­stel­lun­gen > Chats > Chat-Back­up > En­de-zu-En­de-ver­schlüs­sel­tes Backup. Das Betaprogramm ist zudem derzeit geschlossen und nimmt keine neuen Tester auf.Angekündigt hatte der Mutterkonzern Facebook die neue verschlüsselte Backup-Funktion bereits mehrfach . Um die Privatsphäre von Nachrichten zu schützen, bietet WhatsApp seit Jahren standardmäßig eine En­de-zu-En­de-Ver­schlüs­se­lung an, sodass Nachrichten nur vom Absender und vom Empfänger eingesehen werden können und von niemandem dazwischen. Als nächster Schritt werden nun auch Whats­App-Back­ups ebenfalls mit einer En­de-zu-En­de-Ver­schlüs­se­lung versehen.Die verschlüsselten Backups werden mit einem Passwort gesichert oder einem 64-stelligen Verschlüsselungscode verschlüsselt. Das bedeutet aber auch, dass, wenn man das Passwort verliert, es keinerlei Zugriffsmöglichkeit mehr auf die Sicherung gibt.