WhatsApp: Umzug von iOS zu Android vorerst exklusiv für Samsung

WhatsApp erleichtert künftig den Systemwechsel von Apple iOS hin zu Google Android, indem Ihr Euren Chatverlauf des Messengers mitnehmen könnt. Zunächst werden allerdings nur Smartphones der Samsung Galaxy-Familie mit der neuen Transfer-Funktion bedacht.

Systemwechsel mit WhatsApp: Vorläufige Exklusivität für Samsung

Kürzlich konnten wir Euch bereits darüber informieren , dass der beliebte Messenger WhatsApp ein wichtiges neues Feature bekommt, welches den Umzug Eures WhatsApp-Chats von iOS zu Android erlauben wird. Gestern wurde diese Funktion im Rahmen des Unpacked-Events von Samsung, bei dem Foldables wie das Galaxy Z Fold 3 gezeigt wurden, offiziell vorgestellt.Nachdem wir kürzlich bereits davon erfuhren, dass so ein Transfer des Chatverlaufs zwischen den Systemen iOS und Android ermöglicht werden soll, wissen wir jetzt: Es ist zunächst eine OS-Einbahnstraße, bei der lediglich der Umzug von iOS zu Android gestattet sein wird.Bevor Ihr Euch als Wechselwillige von iOS zu Android jetzt aber zu früh freut: Dass für die Ankündigung das Samsung-Event ausgewählt wurde, ist natürlich kein Zufall! So wurde erklärt, dass der Umzug des kompletten Chatverlaufs inklusive Fotos, Videos und Sprachnachrichten zunächst denjenigen vorbehalten ist, die von iOS auf ein Galaxy-Smartphone wechseln.Die Exklusivität hat auch damit zu tun, dass die Umsetzung des Transfer-Tools recht komplex ist. Das hängt damit zusammen, dass die Chats bei WhatsApp lokal und Ende-zu-Ende-verschlüsselt auf den Geräten gespeichert werden. Hier müssen also die Entwickler bei WhatsApp und den Betriebssystemen und die Smartphone-Hersteller Hand in Hand arbeiten.Zunächst dürfen sich also diejenigen freuen, die zugunsten eines Galaxy-Smartphones Ihr altes iPhone einmotten wollen. Die Funktion soll "in den kommenden Wochen" verfügbar gemacht werden. Später folgen dann noch weitere Hersteller, die den Chatverlauf-Umzug von iOS auf Android möglich machen. Weitere Infos zu einer Verfügbarkeit bei anderen Android-Modellen gab es jedoch noch nicht.Ebenso wurde auch nicht darüber geredet, wann der Umzug von Android auf iOS möglich gemacht wird. Ich bin sicher, dass dieses Feature aber auch für den Wechsel von Android zu iOS kommen wird - kann aber verstehen, dass darüber nicht im Rahmen eines Samsung-Events gesprochen wurde.