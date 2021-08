Kirk und Co. per Playmobil: Die Enterprise kann nun vorbestellt werden

Dass der Spielzeug-Hersteller Playmobil einen ersten Schritt ins lukrative Geschäft mit bekannten Lizenzen unternimmt, ist seit bereits Mitte Juni kein Geheimnis mehr. Doch mittlerweile ist das Star Trek- bzw. Enterprise (NCC-1701)-Set offiziell und kann vorbestellt werden.

Siebenköpfige Crew

Playmobil

Playmobil ist neben Lego aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Doch während der dänische Klötze-Gigant schon seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich erwachsene Sammler und Nerds als Kundschaft entdeckt hat, konzentrierte sich der deutsche Konkurrent bisher auf seine Kernzielgruppe. Man hat zwar eigene "Themenwelten" mitsamt Kooperationen (etwa mit Volkswagen) kreiert, die ganz großen Lizenzen suchte man aber bisher beim Zirndorfer Unternehmen vergeblich.Doch am 8. September 2021 vollzieht Playmobil die Wende, denn ab diesem Tag werden die ersten Sammler eines der berühmtesten Raumschiffe aller Zeiten kaufen bzw. in den Händen halten können: Die U.S.S. Enterprise NCC-1701, also das Schiff, mit dem James T. Kirk, Spock und Co. in die unendlichen Weiten des Weltraums reisten.Die Enterprise selbst ist von außen weitgehend originalgetreu nachgebaut, das Innenleben, also im Wesentlichen die Brücke, ist hingegen "Playmobil-fiziert". Denn die Playmobil-Versionen der sieben bekanntesten Charaktere - Kapitän James T. Kirk Mr. Spock, Dr. Leonard McCoy, Nyota Uhura, Montgomery Scott, Pavel Chekov und Hikaru Sulu - nehmen auf passenden Stühlen vor Monitoren und Armaturen Platz. Scotty hat (in der Antriebssektion) übrigens seinen eigenen Bereich, natürlich den Maschinenraum, bekommen.Das Ganze ist auch interaktiv und bietet einerseits Knöpfe, die Licht- und Soundeffekte auslösen (Warp, Alarm, Torpedo), andererseits kann die Enterprise auch mit einer passenden App verbunden werden, um die Effekte zu steuern.Das Set kann nun vorbestellt werden, die Lieferung erfolgt am oder ab dem 8. September. Dass die Playmobil-Enterprise kein Spielzeug ist, sieht man übrigens auch am Preis, denn das Set kostet stolze 499,99 Euro und ist damit eher was für die Eltern und weniger deren Kinder.