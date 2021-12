Oppo zeigt ausfahrbare Handykamera: Top-Innovation fürs Find X4?

Als Vorgeschmack auf den Inno Day 2021 hat Oppo ein Video über ein Smartphone mit einem ausfahrbaren Fotomodul veröffentlicht. Eine firmeneigene Innovation, die in der Technikbranche für Gesprächsstoff sorgt und den Trend hin zu Pop-up-Kameras wiederbeleben könnte.

Noch unklar: Was bringt die ausfahrbare Kamera?

Oppo

Erinnert Ihr Euch noch an den Trend der Pop-up-Selfie-Kameras von 2018-2019, wie zum Beispiel beim Xiaomi Mi 9T oder an die berühmte Haifischflosse des ersten Oppo Reno 2 ? Offenbar möchte Oppo den Trend der Pop-up-Kameras wiederbeleben, aber dieses Mal mit einer einziehbaren Linse auf der Rückseite des Smartphones, wie Ihr im Video sehen könnt. Es ist unmöglich zu wissen, ob Oppo das Fotomodul den Einsatz der neuen Kamera schon in seinem nächsten Flaggschiff, dem Oppo Find X4 (Pro), plant. Alternativ könnte es auch ein Konzept-Smartphone sein, das der Hersteller während seines Oppo Inno Day 2021, einer zweitägigen Veranstaltung am 14. und 15. Dezember, vorstellen wird.Es ist auch schwer zu sagen, wofür eine derartige Kamera verwendet werden könnte. Realistisch wäre allerdings, dass das einziehbare Objektiv für bessere Zoom-Qualitäten verwendet werden könnte.Wie andere Medien berichten, ist das von Oppo gezeigte einziehbare Objektiv mit mehreren Hinweisen versehen, die darauf hindeuten, dass es sich um einen Sensor mit einer physischen Größe von 1/1,56 Zoll, einer f/2,4-Blende und einer Brennweite von 50 mm handelt. Diese Art von Sensor ist zu groß, um ein dediziertes Teleobjektiv zu sein. Gsmarena vermutet, dass die größeren Pixel dieses Sensors verwendet werden könnten, um mehr Details zu erfassen oder einen stärkeren Bokeh-Effekt zu erzeugen.Wir werden jedenfalls während des Inno Days in der nächsten Woche mehr darüber erfahren. Der Hersteller hat darüber hinaus angekündigt, dass sie eine neue smarte Brille für Augmented Reality (AR) und eine neue NPU (Neural Processing Unit) vorstellen werden. Besucht uns am 14. und 15. Dezember, um einen Einblick der neuesten Innovationen von Oppo zu bekommen.