Chip-Krise: Die Wafer-Hersteller geben bereits was sie können

In der Halbleiter-Industrie arbeitet man auf Hochtouren daran, die Chip-Krise in den Griff zu bekommen. An den Grundlagen hapert es zumindest nicht: Die Wafer-Produzenten haben bereits zwei Rekord-Quartale hinter sich.

Mehr geht kaum

Wie der Branchenverband der Halbleiter-Zulieferer SEMI mitteilte, hätten die Wafer-Produzenten im zweiten Quartal 3,53 Milliarden Quadratzoll Wafer-Fläche an die Chiphersteller geliefert. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch 6 Prozent mehr als im vorhergehenden ersten Quartal dieses Jahres, das bereits eine neue Rekordmarke für die Industrie lieferte.SEMI-Chef Neil Weaver ist sich aber darüber bewusst, dass dies noch nicht ausreicht. "Die Verfügbarkeit von Silizium für sowohl 300-Millimeter- als auch 200-Millimeter-Anwendungen bleibt knapp, da die Nachfrage weiterhin die Bereitstellungsmöglichkeiten übersteigt", führte er aus. Die Spannungen ziehen sich so weiterhin über den gesamten Weg der Fertigung hinweg.Die Lieferungen der Wafer-Hersteller sind dabei die entscheidende Grundlage, ohne die auch eilig aus dem Boden gestampfte Chip-Fertigungslinien nicht weiterkommen. Und hier lassen sich die Kapazitäten nicht ohne Weiteres kurzfristig hochfahren, da die Produktion der hochreinen Kristalle jeweils eine gewisse Zeit benötigt.Insofern wird es wohl noch viele Monate dabei bleiben, dass die Abnehmer vor allem um die verfügbaren Bestände konkurrieren. Und natürlich geht es dort am besten voran, wo mehr Geld zu holen ist. Das führt dann zu einer etwas absurd klingenden Situation, wie sie Apple-Chef Tim Cook gerade schilderte: Sein Konzern hat keine Schwierigkeiten, die benötigten High End-Chips in ausreichender Menge zu bekommen. Problematisch sieht es hingegen eher bei den diversen Kleinteilen aus, die eigentlich immer billig und in großen Mengen verfügbar waren und die auch in den teuersten Endgeräten zwingend benötigt werden.