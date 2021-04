Mass Effect - EA zeigt die Verbesserungen der Legendary Edition

Auch wenn Mass Effect Andromeda bei Fans nur durchwachsen ankam, zählt die originale Trilogie aus dem Hause Bioware zu den be­lieb­testen Vertretern des Science-Fiction-Genres. Nächsten Monat kehren die drei Spiele in Form der Legendary Edition als Bundle zurück. In einem Video zeigt Electronic Arts nun die grafischen Verbesserungen der Neuauflage.Das rund zwei Minuten lange Video zeigt den direkten Vergleich der Originalspiele aus den Jahren 2007 bis 2012 und der Legendary Edition. Mitunter fallen dabei recht deutliche Verbesserungen auf, welche die Umgebung und Charaktere in einem neuen Glanz erstrahlen lassen. Neben schärferen Texturen betrifft dies etwa auch detailliertere Modelle, Reflexionen und Lichteffekte.Neben der Grafik hat Bioware zudem am Gameplay gefeilt und unter anderem das Kampf­system und die Bossgegner überarbeitet. Auch einige Kameraperspektiven und Dialoge der Zwischensequenzen wurden für die Neuauflage angepasst.Die Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 sowie Xbox One . Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X ist die Trilogie mit weiteren Ver­bes­se­run­gen im Vergleich zu vorherigen Konsolengeneration spielbar.