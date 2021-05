Loki - Neuer Teaser stimmt auf den Start der Marvel-Serie ein

Videos automatisch starten

In drei Wochen startet bei Disney+ die nächste große Marvel-Serie: In Loki steht dann der titelgebende Gott des Schabernacks im Fokus, der sich nach den Ereignissen von Avengers: Endgame zunächst in Gefangenschaft befindet. Um die Wartezeit bis zur ersten Folgen ein wenig angenehmer zu gestalten, zeigen Disney und Marvel heute einen neuen Teaser-Trailer.



Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier steht mit Loki die dritte große Marvel-Serie bei Disney+ in den Startlöchern. Diese dreht sich dann um den sympathischen Schurken Loki, der erneut von Tom Hiddleston verkörpert wird. Dieser muss nun, natürlich nicht ganz freiwillig, unter Aufsicht der Time Variance Authority (TVA) wieder für Ordnung in den Realitäten sorgen, die er mit dem Diebstahl des Tesserakts zerstört hat.



Marvel Studios' Loki startet am 9. Juni 2021 bei Disney+ und damit zwei Tage früher als ur­sprüng­lich geplant. Fans dürfen in den Folgewochen also immer mittwochs neue Episoden erwarten.