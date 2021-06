Offiziell bestätigt: Der Amazon Prime Day 2021 startet am 21. Juni

Nach einer pandemiebedingten Verschiebung des letzten Prime Day, werden die Schnäppchen-Tage bei Amazon in diesem Jahr am 21. und 22. Juni 2021 stattfinden. Schon vor der eigentlichen Rabattaktion starten heute die ersten Angebote für Prime-Mitglieder des Online-Händlers.

Prime Day 2021: Highlights und ab sofort gültige Angebote

Alle Angebote auf der neuen Aktionsseite!

In bekannter Form streckt sich der Prime Day 2021 in diesem Monat erneut über zwei Tage, an denen Amazon neben klassischen Tagesangeboten wie üblich auch die im schnellen Takt startenden Blitzangebote mit Deals bestücken wird. Das Unternehmen spricht offiziell von über zwei Millionen Angeboten aus allen Kategorien, darunter Fashion, Haushalt, Beauty, Elektronik und Entertainment. Ebenso ist von "noch nie zuvor gesehenen, exklusiven Inhalten" für Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming die Rede. Der offizielle Startschuss des Prime Day 2021 erfolgt am 21. Juni um Mitternacht. Beendet werden die Schnäppchen-Tage am 22. Juni um 23:59 Uhr.Bereits im Vorfeld will Amazon auf den diesjährigen Prime Day einstimmen und startet daher ab sofort mit diversen Angeboten für Prime-Mitglieder, deren Highlights wir im unteren Teil dieses Artikels auflisten. Zusätzlich investiert der Online-Händler 100 Millionen US-Dollar in seine kleinen und mittelgroßen Verkaufspartner, die zwischen dem 7. und 20. Juni in den Mittelpunkt rücken. Wer in diesem Zeitraum Waren bei einem der ausgewählten Händler einkauft, erhält von Amazon einen Gutschein im Wert von 10 Euro, der während des Prime Day 2021 eingelöst werden kann. Von sämtlichen Angeboten profitieren zudem auch alle Kunden, die sich im kostenlosen Prime-Testzeitraum befinden.