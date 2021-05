Samsung Galaxy A52: Beim Premium-Modell purzeln jetzt die Preise

(Anzeige) Das Samsung Galaxy A52 (5G) gehört zu den beliebtesten Mittelklasse-Smartphones mit Android-Betriebssystem, das vor allem mit seiner mo­der­nen Ausstattung zum kleinen Preis punktet. Schon ab 315 Euro zeigt sich das Premium-Modell von seiner besten Seite.

Erstklassiges AMOLED-Display trifft auf starke Quad-Kamera

Langlebiger Akku, schnelles Aufladen und wasserdichtes Gehäuse

Die neue Smartphone-Generation entdecken!

In diesem Jahr beweist der südkoreanische Hersteller einmal mehr, dass man für ein leis­tungs­star­kes und gleichzeitig vielseitiges Smartphone nicht mehr als 400 Euro ausgeben muss. Das neue Samsung Galaxy A52 in seiner klassischen 4G LTE- oder der modernen 5G-Variante ist das Paradebeispiel für ein gelungenes Preis-Leistungs-Verhältnis und der In­te­gra­tion von Funktionen, die man sonst eigentlich nur in hochpreisigen Geräten findet. Dass Sa­turn die erst kürzlich vorgestellte Generation der Samsung-Smartphones jetzt im Preis senkt, kommt sowohl anspruchsvollen Nutzern als auch Schnäppchen-Jägern zugute.Neben dem performanten Octa-Core-Prozessor des Samsung Galaxy A52 bildet in diesem Jahr vor allem der 6,5 Zoll große Bildschirm das Herzstück. Das Premium-Smartphone ist nicht nur mit einem brillanten AMOLED-Display ausgestattet, sondern erreicht sogar Bild­wie­der­hol­ra­ten von bis zu 120 Hz. Die Nutzung des A52 5G wird somit noch flüssiger, egal ob beim Spielen, Surfen oder Fotografieren. Zusätzlich bietet das Display eine Helligkeit von satten 800 nits, damit selbst bei starker Sonneneinstrahlung alle Inhalte bestens zu er­kennen sind.Da man den anstehenden Sommer am besten draußen verbringt, bietet das Samsung Galaxy A52 erstklassige Kameras mit bis zu 64 Megapixeln - fünf Stück an der Zahl. Und auch wenn der Urlaub flach fällt, wird der Park oder Balkon zur Spielwiese. Dank Ultra-Weit­win­kel­ka­me­ra kann der Aufnahmebereich deutlich erweitert werden, während eine zusätzliche Makro-Linse für optimale Detailaufnahmen sorgt. Die Tiefenkamera ermöglicht in Kombination tolle Por­trait­fo­tos mit Bokeh-Effekt und der Super-Steady-Modus macht aus dem Smartphone eine Action­cam für 4K-Videos.Doch damit noch nicht genug. Damit ihr alle Funktionen des Galaxy A52 (5G) voll und lang ausschöpfen könnt, verbaut Samsung eine 4500-mAh-Batterie mit einer Akkulaufzeit für den ganzen Tag. Und wenn euch doch mal der Saft ausgeht, ist dieser innerhalb kürzester Zeit mit Hilfe der Super-Schnellladefunktion wieder aufgeladen. Selbst für mögliche Regentage oder die zurückkehrenden Pool-Parties sorgen die Südkoreaner vor. Denn das Galaxy A52 ist nicht nur farbenfroh, sondern auch nach IP67-Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Leistungsstark, langlebig und robust.