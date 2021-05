Langes Wochenende, gute Deals: Flexible GB-Tarife über 50% reduziert

Die beiden Mobilfunkanbieter sim.de und handyvertrag.de haben für kurze Zeit zwei attraktive Tarife stark reduziert. Bis zum kommenden Montag gibt es LTE All 5+1 GB für 6 Euro und LTE All 6+1 GB für 7,77 Euro statt bisher 13 Euro. Die Laufzeit ist dabei flexibel.

Zum Feiertag und langen Wochenende gibts ein doppeltes Angebot

Handyvertrag.de LTE All 5+1 GB Nur bis Montag, 18.05. 22:00 Uhr

monatlich kündbar, 24 Monate, Bundle

Bereitstellungspreis: 0 € bei 24 Monaten, 19,99 € monatlich kündbar, 29,99 € Bundle

Allnet-Flat

6 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

Nur 5,99 € monatlich statt 12,99 €

sim.de LTE All 6+1 GB Nur bis Montag, 18.05. 22:00 Uhr

ohne Vertragslaufzeit, 24 Monate

Bereitstellungspreis: 0 € bei 24 Monaten, 19,99 € ohne Vertragslaufzeit

Allnet-Flat

7 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

Nur 7,77 € monatlich statt 12,99 €

Die wohl wichtigsten Merkmale der beiden Angebots-Tarife finden sich dabei natürlich schon im Namen. Beim Handyvertrag.de LTE All 5+1 GB gibt es insgesamt 6 GB Surfvolumen und eine Allnet-Flat, beim sim.de LTE All 6+1 GB werden dagegen 7 GB geboten, auch hier sind Telefonie & Messaging unbegrenzt. Der Aktionspreis bringt die beiden Tarife endgültig in die aktuell attraktive Preisregion um 1 Euro pro GB. Wichtig zu beachten: beide Anbieter bieten eine mobile Surfgeschwindigkeit von maximal 50 MBit/s - das bleibt zwar hinter theore­tischen Spitzenwerten zurück, liegt aber deutlich über der hierzulande durchschnittlich verfügbaren Netzleistung.Beide Anbieter setzen dabei auch in Sachen Bindung auf Flexibilität. Wer hier maximale Freiheit schätzt, wählt die Option ohne Vertragslaufzeit. Hier wird dann eine An­schluss­ge­bühr von 20 Euro berechnet. Wer sich an einer Laufzeit von 24 Monaten nicht stört, der spart diesen Bereitstellungspreis. Ein Detail macht das Angebot von Handyvertrag.de an dieser Stelle auf jeden Fall noch interessanter: Der Aktionspreis bleibt auch nach dem 24. Monat unverändert.