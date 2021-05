Nur heute: Media Markt und Saturn feiern die Super-Sonntag-Deals

Auch an diesem Sonntag purzeln in den Online-Shops von Media Markt und Saturn die Preise. Viele Technik-Angebote zeigen sich nur heute als echte Schnäppchen. Wir haben die günstigen Deals in den neuen Pros­pekten durchstöbert und zeigen euch die Highlights der Sales.

Neue Weekend- und Breaking-Deals sowie große Speicherwoche

Jetzt vorbestellen: Die neuen Samsung Galaxy Book-Laptops bei Saturn Wer sich eines der neuen Samsung Galaxy Book Pro- oder Galaxy Book Pro 360-Modelle im Vorverkauf zulegt, erhält die Samsung Galaxy Buds Pro jetzt kostenlos dazu.Die True-Wireless-Kopfhörer im Wert von 229 Euro werden direkt zum Verkaufsstart der neuen Samsung-Notebooks am 14. Mai ausgeliefert.

Günstige Fernseher, Smartphones, Notebooks und Haushaltsgeräte

Saturn

An diesem Wochenende solltet ihr vor allem einen Blick auf die bald endenden Weekend-Deals XXL und die Breaking-Deals werfen. Außerdem werden weiterhin die große Preisansage bei Saturn und die "Vergleichen zwecklos!"-Aktion bei Media Markt veranstaltet, die mit stark reduzierte Angeboten locken. Überzeugen konnten uns zudem die beliebte Speicherwoche und die Apple Deals , die beide nur noch für bis morgen früh gültig sind. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr für den Preisnachlass heute nicht.Unter den Topsellern der Online-Shops zeigen sich an diesem Super-Spar-Sonntag die Klassiker. Fernseher, Laptops, Smart­phones und Haushaltsgeräte sind ebenso beliebt wie SSDs, Festplatten und weiteres PC-Zubehör. Zudem feiern die Händler mehrere Premieren. Nicht nur der Microsoft Surface Laptop 4 ist jetzt in Deutschland erhältlich, sondern auch die neuen Samsung Galaxy Book Pro-Modelle . Zudem sinken die Preise der Mittelklasse-Smartphones aus der Samsung Galaxy A-Serie Eine versandkostenfreie Lieferung bieten die Shops ab einem Einkaufswert von 59 Euro an. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen reserviert werden.Schon jetzt lohnt sich ein Blick auf die neuen Deals zum Wochenende, die schon heute bei Media Markt und Saturn starten. Zu den Highlights gehören das AVM Fritz!Fon C5 für nur 54 Euro und der Fitness-Tracker Huawei Band 4 Pro für günstige 40 Euro. Außerdem gibt es den beliebten 4K-Fernseher Samsung GU 65 TU 7199 (65 Zoll) erneut für 699 Euro und der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 4 wird auf 110 Euro gesenkt. Gefallen finden wir zudem am Corsair HS60 Gaming-Headset für nur noch 55 Euro und dem großzügigen Rabatt auf viele LED-Lösungen der Nanoleaf Shapes . Zu guter Letzt überzeugt die Preissenkung des Vivo X51 5G Smartphones von 799 Euro auf 549 Euro.Bei Saturn findet bis zum 3. Mai die Speicherwoche mit vielen günstigen Solid State Drives und Festplatten statt. Zu den Highlights zählen die Samsung 870 EVO SSD mit 500 GB Speicher für 59 Euro und die SanDisk Ultra 3D SSD mit 2 TB Speicher für nur 159 Euro. Außerdem sinken die Preise für externe HDDs, wie der WD My Book mit 8-TB-Kapazität für preiswerte 129 Euro. Ebenso wird die beliebte Seagate Expansion Desktop Festplatte mit 6 TB oder 4 TB Speicher für rabattierte 95 Euro respektive 76 Euro unter den Angeboten der Online-Shops geführt. Abgerundet wird die Aktion mit der SanDisk Ultra MicroSD-Karte samt 200 GB für nur 20 Euro.Zu den weiteren Schnäppchen aus den Prospekten und Online-Shops von Media Markt und Saturn gehören der LG OLED 55 CX 9LA (55 Zoll) für nur noch 1188 Euro und der ebenfalls stark nachgefragte Samsung GU 65 TU 8079 (65 Zoll) für günstige 739 Euro. Abseits der OLED- und 4K-Fernseher zeigen sich unter anderem der Epson EcoTank ET-2751 Mul­ti­funk­tions­dru­cker für nur 299 Euro und das ASUS VivoBook 14 (14-Zoll-Laptop) mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 512 GB SSD für reduzierte 699 Euro. Überzeugen kann weiterhin das Google Pixel 4a mit 5G , Android 11 und 128 GB Speicher für nur 399 Euro und der neue Mit­tel­klas­se-Topseller Samsung Galaxy A52 für 329 Euro.Einen Blick sollte man außerdem auf die Angebote der Apple Days werfen. Hier gibt es zum Beispiel das Apple MacBook Air mit neuem M1-Chip für 999 Euro und auch das Apple iPad Mini ist für 399 Euro zu haben. Das iPhone 11 verkauft man hingegen für 679 Euro und zu­dem ist das iPhone SE auf 479 Euro gesenkt. Abseits davon gibt es die Apple Watch Series 6 für 419 Euro und die AirPods bereits für 133 Euro. Im Bereich der Haushaltsgeräte erhaltet ihr abschließend den Tefal OptiGrill für nur noch 99 Euro und den Ecovacs Deebot Ozmo T8 Saugroboter für 666 Euro. Weiterhin ist der Braun Series 9 Rasierer auf 179 Euro gesenkt und die Bauknecht WM 9 M100 Waschmaschine zeigt sich für 349 Euro. Saturn und Amazon