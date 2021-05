FritzOS 7.26: Neues Labor-Update für FritzBox 6590 & 6490 verfügbar

Das IT-Unternehmen AVM stellt ein neues FritzOS 7.26 Labor-Update für die Kabel-Router FritzBox 6590 und 6490 Cable sowie die FritzBox 4040 zum Download bereit. Unter anderem zeigen sich Verbesserungen der WLAN-Stabilität, für VPNs und Verschlüsselungen.

Details zu FRITZ!OS 07.26-88514 / 88523 (FritzBox 6590 / 6490 Cable)

WLAN: Verbesserung - WLAN Stabilität angehoben

Behoben - Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Behoben - In manchen Fällen wurde nach der Verbindung über WPS die 5 GHz Verbindung zunächst nicht aufgebaut

Behoben - Paketverluste im Repeater mode behoben

Telefonie: Behoben - Bearbeiten von Einträgen eines Online-Telefonbuchs von Google nicht möglich

Details zu FRITZ!OS 07.26-88509 (FritzBox 4040)

Internet: Verbesserung - Deutsche Telekom: Automatische Einrichtung von Rufnummern (EasySupport) bei Verbindung über LAN 1 mit einem Glasfasermodem

Behoben - VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab

Behoben - Unter Umständen konnte über VPN nicht auf WLAN-Geräte im Heimnetz zugegriffen werden

WLAN: Verbesserung - Stabilität angehoben

Behoben - Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von "WPA2+WPA3" auf "unverschlüsselt" behoben

Behoben - Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Behoben - Die Legende unterhalb der Grafik "Belegung der WLAN-Kanäle" wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite "WLAN / Funkkanal")

System: Änderung - Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail "Änderungsnotiz"

Behoben - Auf der Benutzeroberfläche konnte teilweise der Code des Google Authenticators nicht eingegeben werden

Nachdem erst gestern die Fritz!Repeater 3000 und 2400 von einem neuen Labor-Patch pro­fi­tie­ren konnten und die Fritz!App Smart Home ein Android-Update erhielt, folgenden jetzt weitere Aktualisierungen für die beiden AVM-Router FritzBox 6590 Cable und FritzBox 6490 Cable. Innerhalb des Beta-Testprogramms wird FritzOS 7.26 für diese Modelle auf die Ver­sio­nen 88514 respektive 88523 angehoben. Weiterhin schließt sich die FritzBox 4040 mit Fritz­OS 7.26-88509 dem Labor an.Hinsichtlich der Router für Kabel-Internetanschlüsse setzt AVM vorrangig auf Verbesserungen und Bugfixes im Bereich des WLANs. Hierbei wird die Stabilität angehoben und Fehler der WPS-Funktionen im Gast- und 5 GHz-Netzwerk behoben. Ebenso sollen Probleme mit Pa­ket­ver­lus­ten im so genannten Repeater-Mode ausgemerzt werden. Die Liste an Neuerungen für die FritzBox 4040 ist hingegen länger und orientiert sich an der des zu­rück­lie­gen­den FritzOS 7.27-Updates der FritzBox 7590 . Die vollumfänglichen Patch Notes führen wir am Ende die­ses Artikels auf.Nutzt ihr bereits eine ältere Labor-Version, könnt ihr die jüngste Beta direkt über das Brow­ser-Interface eures Routers herunterladen. Für Neuankömmlinge und als Alternative steht der Download auf der Webseite des Herstellers zur Verfügung. Vor der Installation emp­feh­len wir ein Backup der persönlichen Einstellungen anzufertigen, um einem möglichen Da­ten­ver­lust vorzubeugen.