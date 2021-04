Jetzt bei Saturn: Microsoft Surface Laptop 4 ist ab sofort lieferbar

Der Microsoft Surface Laptop 4 feiert in Deutschland heute seine Pre­mie­re. Nach einer kurzen Vorbestellungsphase werden die Windows 10-Note­books jetzt ausgeliefert. Wir zeigen die Besonderheiten der neuen Ge­ne­ration und die günstigen Preise von Saturn. (Anzeige)

Optimale Leistung und Mobilität vom Bildschirm bis zum Akku

Nicht nur unter der Haube ein echter Hingucker

Microsoft

Microsoft bringt mit dem Surface Laptop 4 die nächste Generation an eleganten und gleich­zei­tig leistungsstarken Notebooks auf den Markt. Die neuen 13- und 15-Zöller punkten neben ihrer Performance mit langen Akkulaufzeiten, einem schlanken und leichten Me­tall­ge­häuse und wertigen Materialien wie Alcantara-Stoff. Ab sofort ist das neue 2021er-Lineup mit modernen Intel- und AMD-Prozessoren sowie schnellen SSDs in Deutschland lieferbar und im Online-Shop des bekannten Elektronikhändlers Saturn direkt auf Lager vorrätig.Der Microsoft Surface Laptop 4 ist Arbeitstier und Multimedia-Zentrale in einem. Bereits das 3:2-Format der wahlweise 13,5 oder 15 Zoll großen Bildschirme mit PixelSense-Technologie zeigt, dass der größere Sichtbereich viele Vorteile mitbringt. Egal ob Browser, Word-Datei, Outlook-Postfächer oder große Excel-Tabellen, das blickwinkelstabile IPS-Display bietet ge­nug Platz für das mittlerweile essentielle Multitasking. Als Alternative zu Maus und Tastatur setzt der Surface Laptop 4 zudem auf 10-Punkt-Multitouch und Eingaben über den op­tio­na­len Surface Pen. Wer mehr braucht, kann via Bluetooth, USB-C oder Surface Connect eine Vielzahl von Zubehör mit dem Notebook verbinden.In diesem Jahr spielen vor allem die Verbesserungen unter der Haube der Surface Laptop-Familie eine große Rolle. Nicht nur werden Intel Core-Prozessoren der 11. Generation ver­baut, Microsoft bietet zudem optimierte AMD Ryzen-Chips mit bis zu acht Rechenkernen an, die aus dem schlanken Notebook einen leistungsstarken Allrounder machen. Kombiniert wer­den die starken Mobil-Prozessoren mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB großen sowie schnellen SSDs. Weiterhin steht die Mobilität im Mittelpunkt der Redmonder. Das Ge­wicht startet bei leichten 1,3 kg und Akkulaufzeiten von bis zu 19 Stun­den sind möglich.Abschließend punktet der Surface Laptop 4 beim Design. Microsoft entschied sich erneut für ein zeitloses Vollmetallgehäuse, das eine besonders gute Stabilität aufweist und in drei Far­ben erhältlich ist - Mattschwarz, Platin und Eisblau. Neben der Bildschirmgröße und der Pro­zes­sor-, RAM- sowie Speicherausstattung haben Interessenten die Wahl zwischen einer Op­tik aus reinem Aluminium oder einem Interieur aus elegantem Alcantara-Stoff. Letzteres kann nicht nur optisch, sondern auch haptisch mit einer warmen Oberfläche überzeugen. Doch egal für welches Design man sich entscheidet, alle Geräte teilen die drei gleichen Grund­pfei­ler - Leistung, Mobilität und Eleganz.