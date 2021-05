iOS 14.5.1 erschienen: Sicherheitsupdate für WebKit, so bekommst du es

Apple hat ein Sicherheitsupdate für iOS 14.5 herausgegeben. Nutzern wird empfohlen, dringend zu aktualisieren. Die neue Version 14.5.1 steht für iOS und iPadOS bereit und bringt weitere Leistungs- und Stabilitäts­verbesserungen.

So bekommt man iOS / iPadOS 14.5.1

Jetzt aktualisieren

In den Relase-Notes heißt es: "Dieses Update behebt ein Problem mit der App-Tracking-Transparenz, bei dem einige Benutzer, die zuvor in den Einstellungen die Option 'Apps zum Anfordern von Tracking zulassen' deaktiviert haben, nach der erneuten Aktivierung möglicherweise keine Aufforderungen von Apps erhalten. Dieses Update bietet außerdem wichtige Sicherheitsupdates und wird für alle Benutzer empfohlen."

Alle Infos, News und Videos im Überblick

Viele Einzelheiten zu dem von Apple zwischengeschobenen Sicherheitsupdate stehen derzeit noch nicht bereit. Nach der Veröffentlichung des großen 14.5-Update in der vergangenen Woche sind nun aber erst einmal Fehlerbereinigungen und Optimierungen angesagt. Die Aktualisierung für das iPhone behebt unter anderem eine Schwachstelle im WebKit, die zur Ausführung von beliebigem Code führen könnte und wird daher allen Nutzern empfohlen. Wir haben die kompletten Release-Notes für euch am Ende des Beitrags mit angefügt.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.Dort wird das Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt. Die Verteilung erfolgt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen ent­we­der zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.