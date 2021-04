Erster vollelektrischer Ferrari kommt früher als ursprünglich geplant

Die Elektro-Revolution schreitet voran, auch wenn das Ver­brenner-An­hängern nicht passt. Mittlerweile fallen auch die letzten Benzin-Bastionen oder kommen zumindest ins Wanken. Und so sollte sich niemand wun­dern, dass auch Ferrari ein vollelektrisches Fahrzeug vorbereitet.

Pläne vorgezogen

Sportwagen-Hersteller sind nach wie vor die Hochburg von Verbrennungsmotoren, denn kein künstlicher Soundeffekt kann das Brummen und Vibrieren eines klassischen Ottomotors ersetzen. Allerdings haben Elektroautos auch ihre Vorteile, wie all jene wissen, die schon einmal ein solches Fahrzeug gefahren sind. Denn die unmittelbare Beschleunigung, die ein Stromer bietet, hat auch durchaus viel mit Fahrspaß zu tun.Für Ferrari sind Elektroautos nichts vollkommen Neues, das Traditionsunternehmen aus Maranello hat bereits den SF90 im Angebot. Hierbei handelt es sich allerdings um einen Plug-In-Hybriden, also ein Fahrzeug, das mit Strom funktioniert (und dessen Akku sich auch eigens laden lässt) und auch per Verbrennungsmotor betrieben werden kann.Doch wie Automotive News Europe (via Roadshow ) berichtet, hat Ferrari nun bestätigt, dass man 2025 sein erstes vollelektrisches Auto enthüllen und starten wird. Das hat John Elkann, Vorsitzender des Herstellers, gegenüber Anlegern mitgeteilt.Bis 2025 ist es zwar noch eine ganze Weile, dennoch muss man hier von "schon" sprechen. Denn ursprünglich wollte Ferrari sein vollelektrisches Debüt erst "nach 2025" geben. Das hat der ehemalige Ferrari-CEO Louis Camilleri Ende 2019 gesagt, er verweis damals darauf, dass die Batterietechnologien noch nicht weit genug seien. Das wiederum habe zur Folge, so Camilleri damals, dass die Ladezeiten und Reichweiten noch nicht zufriedenstellend seien.Laut John Elkann sieht die Sache nun aber optimistischer aus: "Wir sind sehr gespannt auf unseren ersten vollelektrischen Ferrari, den wir im Jahr 2025 vorstellen wollen. Wir setzen unsere Elektrifizierungsstrategie weiterhin sehr diszipliniert um".