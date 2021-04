Neues Design, neue Funktionen: Fritz!App Fon erhält Android-Update

AVM startet ab sofort mit dem Update seiner Fritz!App Fon für alle Android-Nutzer. Dabei verspricht man neben einem neuen Design diverse Zusatzfunktionen, wie die Unterstützung von Bluetooth-Headsets. Zudem soll der Akku kompatibler Smartphones geschont werden.

Unterstützung von Bluetooth und "Akkuneutralität"

Wer in den eigenen vier Wänden auf ein klassisches Festnetz-Telefon verzichtet, kann mit Hilfe einer AVM FritzBox und der Fritz!App Fon Festnetz- und VoIP-Gespräche direkt über das Smartphone führen, ohne dabei auf den Empfang seines Mobilfunkvertrags angewiesen zu sein. Telefonie-Verbindungen werden hier direkt über das eigene WLAN aufgebaut. Der passenden App spendiert das Berliner IT-Unternehmen nach einer mehrmonatigen Beta-Phase jetzt einen Neuanstrich, von dem Android-Nutzer profitieren sollen. Seit September konnte die neue Benutzeroberfläche der Fritz!App Fon in einer Test­ver­sion ausprobiert werden. Optisch gleicht AVM seine Software an die ebenso verfügbare Apple iOS-Version an und fügt weitere Funktionen hinzu. Zu diesen gehört unter anderem der lang erwartete Bluetooth-Support, sodass die App ab sofort auch in Verbindung mit kabellosen Headsets oder Kon­fe­renz­laut­spre­chern genutzt werden kann. Weiterhin gibt das Un­ter­neh­men an, dass die neue Fritz!App Fon "" arbeiten und keine dauerhaft sichtbaren Benachrichtigungen benötigen soll.Abseits der neuen Funktionen bietet die Soft­ware eine Synchronisation von Te­le­fon­bü­chern sowie Anruflisten zwischen Smartphones und FritzBoxen, Telefonate in High-Definition-Qua­li­tät (HD) und die Kopplung vorab ein­ge­rich­te­ter Anrufbeantworter. Das Update der Fritz!­App Fon wird laut AVM schrittweise durchgeführt und soll in den kommenden Tagen allen Android-Nutzern über den Google Play Store zur Ver­fü­gung stehen. Weitere Themen rund um neue Aktualisierungen und Produkte findet ihr in unserer großen Fritz(box)-Übersicht