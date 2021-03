DOTA: Dragon's Blood - Netflix zeigt den Haupt-Trailer zur Serie

Im März startet bei Netflix die Animationsserie DOTA: Dragon's Blood, die auf dem MOBA Dota2 basiert und die Geschichte des Drachenritters Davion erzählt. Nach einem (längeren) Teaser vor ein paar Tagen gibt es nun auch den Haupt-Trailer zu sehen, der noch einmal viele neue Ausschnitte aus der Serie zeigt.Dota: Dragon's Blood folgt dem Weg des Drachenritters Davion, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt vor dem Bösen zu befreien. Eines Tages schließt er sich der Priesterin Mirana an, die der Mondgöttin Selemene dient. Doch wie der neueste Trailer enthüllt, ist die Göttin nicht unbedingt die, die sie zu sein vorgibt. Neben Davion, Mirana und Selemene kön­nen Fans der Vorlage in dem Video aber noch weitere bekannte Gesichter entdecken.Los geht es am 25. März 2021 mit vorerst acht Episoden bei Netflix.