Neue Deals bei Saturn: Microsoft Surface zum Schnäppchen-Preis

Ab sofort starten im Online-Shop von Saturn die neuen Microsoft-Deals, die mit radikal reduzierten Surface-Produkten und einer großen Auswahl an Zubehör überzeugen. Vom beliebten Surface Pro 7 über Laptops bis hin zu den Surface Headphones ist alles dabei. (Anzeige)

Schnell sein lohnt sich: Wer derzeit ein qualifiziertes Notebook bei Saturn kauft, erhält eine Jahreslizenz von Microsoft 365 Single inklusive Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co. für einen symbolischen Preis von nur einem Cent dazu.

Rabattaktion: Für jeden Anwender das passende Microsoft Surface

Jetzt beim Kauf von Surface-Geräten sparen!

Microsoft

Nur für kurze Zeit profitiert ihr von den günstigen Preisen, die Saturn für die Microsoft Sur­face-Familie und ihr Zubehör bereithält. Vom Laptop für jede Gelegenheit über mobile Pro­duk­ti­vi­tät bis hin zu außergewöhnlicher Leistung sind hier alle Geräteklassen vertreten, die Otto Nor­mal­ver­brau­cher und Professionals für ihren privaten und beruflichen Alltag be­nö­ti­gen. Da­bei müs­sen Premium-Feeling und eine gleichzeitig hohe Performance nicht viel kosten, wie die Microsoft-Deals-Aktionsseite im Online-Shop des Elektronikhändlers zeigt.Der günstigste Einstieg in die Microsoft-Welt geht über das neue Surface Go 2 . Das 10,5 Zoll Tablet schlägt mit einem flotten Pentium-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 128 GB SSD mit nur 525 Euro zu Buche und kann zusätzlich mit einem Type-Cover in ein klassisches Notebook umfunktioniert werden. Perfekt für die Uni, die Bahn und das abendliche Surfen auf der Couch. Klassisch ist man hingegen mit dem 12,5 Zoll großen Surface Laptop Go un­ter­wegs. Im stylischen Gehäuse findet man für nur 770 Euro einen leistungsstarken Intel Core i5 und eine große 256 GB SSD. Für uns der preiswerte Allrounder im Kompaktformat.Wer mehr Mobilität und Leistung benötigt, der greift hingegen entweder zum beliebten Microsoft Surface Pro 7 (12,3 Zoll) als Tablet-Hybrid oder zum Surface Laptop 3 (13,5 Zoll). Beide setzen auf einen schnelleren Intel Core i5-Prozessor und ebenso flotte SSDs und Iris Plus-Grafikeinheiten. Diese beiden Bestseller sind bei Saturn für 829 Euro respektive 999 Euro jetzt deutlich günstiger erhältlich. Ist man auf der Suche nach der eierlegenden Woll­milch­sau, dann empfehlen wir das Surface Book 3 . Der 15-Zöller ist Tablet und Notebook in einem und für unter 2000 Euro mit einem Core i7-Chip sowie der Nvidia GeForce GTX 1660 Ti-Grafikkarte und 16 GB RAM ausgestattet. Microsoft und Surface