Amazon bekommt grünes Licht für lineares TV in Deutschland

Der Weg für Amazons ersten eigenen Fernsehsender in Deutschland ist frei. Der Online-Handelskonzern erhielt heute die Freigabe der zustän­digen Kommission, so dass man im Grunde schon bald "auf Sendung gehen könnte". Die Kommission nannte auch ein paar Details.

Wie die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) heute mitteilte , hat man keinerlei Einwände gegen die Zulassung des Antrags von Amazon für den Betrieb eines eigenen linearen Fernsehsenders in Deutschland. Es gebe keine Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt, die der Zulassung entgegenstehen, hieß es.Amazon will über ein entsprechendes Tochterunternehmen in Deutschland einen Sender mit dem Arbeitstitel Amazon Prime Video Live einführen . Die entsprechende Zulassung wurde bereits im Juni letzten Jahres bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) durch die Amazon Digital Germany GmbH beantragt. Die KEK nannte netterweise auch noch einige Details zu Amazons Programmplänen für seinen eigenen TV-Sender.So ist unter anderem die Live-Übertragung des jeweiligen Top-Spiels der UEFA Champions League am Diens­tag­abend ab der Saison 2021/2022 vor­ge­se­hen. Da­bei blei­ben aber viele Un­klar­hei­ten rund um Amazons ersten eigenen deutschen TV-Sender bestehen. So ist offen, ob über­haupt eine Aus­strah­lung über die klas­sichen TV-Über­tra­gungs­we­ge vor­ge­se­hen ist, oder es bei einem reinen Strea­ming-An­ge­bot blei­ben soll.So wurde in der Vergangenheit darüber spekuliert, dass es bei Amazons Antrag auf eine Rundfunklizenz vor allem darum gehe, den Umgang mit den Übertragungsrechten abzusichern. Der Name Amazon Prime Video Live, der schon seit einiger Zeit im Raum steht, soll laut der KEK "nur" ein Arbeitstitel sein. Allerding suggeriert der Name schon, dass es sich nicht um einen klassischen TV-Sender handelt, den Amazon da entwickelt.