Amazon startet Popcorn-Woche: 50% Rabatt auf Filme und Serien

Ab sofort findet bei Amazon die so genannte "Popcorn-Woche" statt, in der vor allem das Leihen sowie Kaufen von Filmen und Serien um bis zu 50 Prozent günstiger ist. Der Rabatt gilt dabei nicht nur für Prime Video sondern auch für die Bestellung physischer Blu-rays und DVDs.

Große Auswahl, doch man sollte vergleichen

Bis zu 50% Rabatt auf Filme & Serien

Wer innerhalb der Streaming-Flatrates von Netflix , Prime Video oder Disney+ noch einige Blockbuster für den nächsten Filmabend vermisst, könnte zwischen dem 19. und 28. Februar eventuell in der Popcorn-Woche bei Amazon fündig werden. Der Online-Händler bietet dabei vorrangig bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien, die über den haus­ei­ge­nen Strea­ming-Dienst für 48 Stunden ausgeliehen oder gekauft werden können. Aus­ge­such­te "Film-Meisterwerke" bietet man für je 3,98 Euro und komplette Serien-Staffeln ab 9,99 Euro an.Abseits davon reduziert Amazon den Preis klassischer DVDs, Blu-rays sowie diverser 4K-UltraHD-Medien, die man in verschiedenen Bundles im Stil von "Kaufe X, erhalte Y" verkauft. Die Angebote der Popcorn-Woche sind für alle Kunden verfügbar und beschränken sich nicht auf jene mit einer aktiven Prime-Mitgliedschaft.Über Amazon Prime Video werden unter anderem Filme wie Tenet, Ready Player One, The Big Short, Central Intelligence oder Warcraft The Beginning günstiger angeboten. Als Film-Meisterwerke reduziert man zudem die Kaufpreise von Streifen wie Jurassic World (1+2), Fast & Furious 8, Godzilla 2 und die Taken-Reihe. Im Bereich der Serien sind hingegen einzelne Folgen oder gesamte Staffeln von Grey's Anatomy, The Good Doctor, Criminal Minds, Parks and Recreation oder Spongebob günstiger.Bevor man jedoch bei den Popcorn-Woche-Angeboten zuschlägt, empfehlen wir einen Blick in diverse Streaming-Übersichten. Oft werden bei Amazon Filme und Serien reduziert, die sich eventuell auch in anderen Flatrates von Netflix, Disney und Co. befinden. Zu den be­kann­tes­ten "Vergleichsportalen" dieser Art dürfte unter anderem WerStreamt.es gehören.