Neuer Aldi-PC für Gamer mit RTX 2060 Super ab 1. März für 899 Euro

Nachdem Aldi und Medion in dieser Woche ein High-End-System mit Ge­Force RTX 3070 anbieten, stellt man am 1. März einen weiteren Gaming-PC in die virtuellen Regale der Discounter. Für 899 Euro richtet man sich erneut an Spieler, die einen Desktop mit RTX 2060 Super bevorzugen.

Über fehlendes USB-C und das nachträgliche Aufrüsten

Medion / Aldi

Wer für einen neuen Aldi-PC keine 1500 Euro aufbringen möchte, für den bietet Aldi Nord ab dem 1. März den Medion Erazer Recon P10 an. Der knapp 900 Euro teure Gamer aus dem neuen Prospekt setzt auf einen Intel Core i5-10400 nebst 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen PCIe-SSD . Der Intel-Prozessor bietet dabei sechs Rechenkerne und eine Leistung von bis zu 4,3 GHz. Für grafische Belange und Spiele ist hingegen die dedizierte Nvidia GeForce RTX 2060 Super mit 8 GB Videospeicher (GDDR6), HDMI 2.0b und drei DisplayPort 1.4-Anschlüssen ver­ant­wort­lich.Zur weiteren Ausstattung des Medion Erazer Recon P10 (MD34375) gehören ein Intel AX200-Modul für WLAN-ax (Wi-Fi 6) und Bluetooth sowie Gigabit-LAN, ein B460-Mainboard und insgesamt sechs USB-Schnittstellen. Auch dieser Aldi-PC scheint auf den modernen USB-C-Standard zu verzichten und setzt maximal auf die klassischen USB-A 3.2 Gen 1. Wer darüber nachdenkt, den Gamer nachträglich aufzurüsten, verfügt im Inneren über insgesamt zwei RAM-, drei M.2- und vier SATA-Ports. Hinsichtlich der M.2-Anschlüsse bringt allerdings nur einer die PCIe-x4-Anbindung mit und ein weiterer nimmt nur WLAN-Module auf.Sucht man im Preisvergleich nach ähnlichen Komplettsystemen, streicht sich die Liste schnell auf nur fünf verfügbare Desktop-PCs zusammen, bei denen sich der Medion Erazer Recon P10 als günstigster einordnet. Im Gegensatz zum 999 Euro teuren MSI MAG Infinite S ver­zich­tet der neue Aldi-PC zwar auf Markenkomponenten, dafür sparen Kunden des Dis­coun­ters im Vergleich 100 Euro. Andere Systeme von Hyrican und HP rangieren hingegen über der 1000-Euro-Grenze. Der neue Medion Erazer ist im "Aldi liefert"-Online-Shop aus­schließ­lich bei Aldi Nord ab 1. März für 899 Euro erhältlich.