9,99 statt 31,99 Euro: Green LTE Allnet Flat 10 GB deutlich günstiger

Mobilcom-Debitel hat einen Flat-Vertragstarif im exklusiven Angebot der sich an alle Kunden richtet, die gerne günstig im Vodafone-Netz unter­wegs sind. Im Aktionszeitraum gibt es die Green LTE Allnet Flat 10 GB für 9,99 Euro statt 31,99 Euro. Und es winken weitere Vorteile.

LTE-Vertragstarif deutlich günstiger zu haben

Etwas zum Lesen noch dazu

10 GB LTE (50 Mbit/s) Internet-Flat

FLAT - Telefonie

Vodafone Netz

Flat EU Roaming

Anschlusspreis einmalig nur 9,99 EUR

monatlich nur 9,99 EUR statt 31,99€

Tarif ist je nach Gerät esim fähig

VoLTE & WiFi Call fähig

Vodafone Green LTE Allnet Flat für 9,99 Euro

Mobilcom / Vodafone

Ein Blick in unser E-Commerce-Special zeigt schnell, dass in die Landschaft der deutschen Mobilfunktarife in den letzten Monaten deutlich Bewegung gekommen ist - sowohl bei Preis als auch Inklusiv-Volumen. In dieser Flut an Angeboten will Mobilcom-Debitel aktuell einen Vodafone-Vertrag-Tarif mit exklusiven Aktions-Konditionen schmackhaft machen. Hier geht es weniger um großes Surf-Volumen als um ein günstiges Gesamtpaket.Der Aktions-Tarif Green LTE Allnet Flat 10 GB bringt wie der Namen vermuten lässt 10 GB Datenvolumen mit, dabei ist man mit maximal 50 Mbit/s mobil im Vodafone-Netz unterwegs. Darüber hinaus ist auch eine Telefonie-Flat im Angebot enthalten, SMS spart man in Zeiten von allgegenwärtigen Messengern aus. Wirklich überzeugen soll hier aber vor allem der Preis: Statt 31,99 Euro sind hier nur monatlich 9,99 Euro fällig, die einmalige Anschlussgebühr liegt ebenfalls bei 9,99 Euro, normal werden hier 39,99 Euro veranschlagt.Darüber hinaus legt man noch ein kleines Gratis-Extra bei: bei Vertragsabschluss bekommt man drei Monate beim Magazin-Abo-Dienst Readly dazu. Für den Tarif wie auch das Lese-Extra gilt natürlich zu beachten, Kündigungsfristen einzuhalten. Readly kann jederzeit gekündigt werden oder verlängert sich um jeweils einen Monat - nach dem Testzeitraum zum Preis von 9,99 Euro. Der Tarif läuft 24 Monate und muss 3 Monate vor Ablauf gekündigt werden.Im Anschluss haben wir euch noch einmal, gültig seit dem 16.02.2021, zusammengefasst: