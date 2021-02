AMD Radeon: Neuer Treiber bringt Leistungsplus für The Medium

AMD veröffentlicht mit der Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 eine für das Psycho-Horrorspiel The Medium optimierte Version seines Grafikkarten-Treibers. Darüber hinaus bringt diese einige Fehlerbehebungen mit, bei­spiels­wei­se bei Verwendung des MSI Afterburner.

Anwendung des MSI Afterburner optimiert

Der vom polnischen Studio Bloober Team entwickelte Psycho-Horror-Titel The Medium wurde erst vor wenigen Tagen für Xbox Series X und S sowie für den PC veröffentlicht. Um eine bes­se­re Performance am PC zu gewährleisten, hat AMD mit der neuen Radeon Software Ad­re­na­lin 2020 Edition 21.2.1 seinen Grafikkarten-Treiber für das in Sachen Hardware an­spruchs­vol­le Spiel optimiert.Den Empfehlungen der Entwickler ist zu entnehmen, dass für das Spielen von The Medium auf dem PC mit hohem Detailgrad und in 4k-Auflösung eine High-End-Grafikkarte wie die Ra­de­on RX 6800 XT benötigt wird. Mit der neuen Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 will AMD der RX 6800 XT nun in genau diesem Szenario bis zu 9 Prozent mehr Leistung verschaffen.Zusätzlich hat AMD mehrere Fehlerkorrekturen vorgenommen. So sollen beispielsweise Bild­schir­me nicht mehr flackern, wenn zwei Dis­plays gleichzeitig an einer Radeon RX Vega angeschlossen sind und dabei einer der Mo­ni­to­re mit einer hohen Bildfrequenz arbeitet. Au­ßer­dem sollen Bildschirme nicht mehr flimmern, wenn der MSI Afterburner verwendet wird. Wei­ter sollen die Features Radeon Recording und Streaming fortan auch wieder im Zu­sam­men­spiel mit einer AMD Radeon HD 7800 feh­ler­frei funktionieren.Neben einer genauen Auflistung aller Fehlerbehebungen und Optimierungen findet sich in den offiziellen Release Notes auch eine Übersicht über alle bekannten, aber noch nicht kor­ri­gier­ten Fehler des jüngsten Radeon-Treibers.