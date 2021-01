Snowpiercer - Termin und Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Die Serie Snowpiercer geht noch in diesem Monat in ihre zweite Staffel. Nachdem bisher nur das genaue Datum für den US-Start bekannt war, gibt es jetzt auch für Deutschland einen präzisen Termin - und auch hierzulande müssen sich Fans nicht mehr allzu lange gedulden. Außerdem gibt ein Trailer einen Ausblick auf das, was in den neuen Folgen passiert.In den USA zeigt der Sender TNT Staffel 2 der auf einer Comicreihe basierenden Serie ab dem 25. Januar 2021. Deutsche Zuschauer können stattdessen auf Netflix ausweichen, da der Streaming-Dienst Snowpiercer: Staffel 2 schon einen Tag später ins Programm auf­nimmt. Inhaltlich geht es dann nahtlos dort weiter, wo die Serie letztes Jahr pausierte. Nach der Revolution an Bord der Snowpiercer tritt mit Mr. Wilford ein neuer Gegenspieler in Er­schei­nung, bei dem es sich um keinen geringeren als den Erbauer des Superzugs handelt.Mr. Wilford wird in der Serie übrigens vom britischen Schauspieler Sean Bean verkörpert, der unter anderem in Game of Thrones (Eddard Stark) und Der Herr der Ringe (Boromir) mitspielte. Snowpiercer: Staffel 2 setzt sich erneut aus zehn Episoden zusammen, die ab dem 26. Januar im wöchentlichen Rhythmus bei Netflix zu sehen sind.