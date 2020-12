Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Januar 2021

Das neue Jahr startet Amazon Prime Video mit über 30 Filmen und Se­rien, die man bereits im Januar 2021 zum Streamen und Download an­bie­ten wird. Als Highlights zeigen sich Titel wie American Gods, Vikings, One Night in Miami und Blade Runner 2049.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Januar 2021

Vikings - Staffel 6 Teil 2 ab 30. Dezember

Scrubs - Staffeln 1-9 ab 04. Januar

American Gods - Staffel 3 ab 11. Januar

The Magicians - Staffel 4 ab 11. Januar

James May: Oh Cook - Staffel 1 ab 15. Januar

South Park - Staffel 23 ab 21. Januar

Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 ab 22. Januar

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Januar 2021

Ein leichtes Mädchen ab 01. Januar

Bridget Jones' Baby ab 01. Januar

The Awakening ab 02. Januar

Blade Runner 2049 ab 02. Januar

Kingdom of Heaven - Königreich der Himmel ab 03. Januar

Weathering With You ab 04. Januar

Oasis: Supersonic ab 05. Januar

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ab 07. Januar

Die Insel der besonderen Kinder ab 09. Januar

Pride ab 11. Januar

The Beach ab 12. Januar

La La Land ab 12. Januar

The Room ab 13. Januar

One Night in Miami ab 15. Januar

Der Spion von nebenan ab 15. Januar

Kein Ort ohne dich ab 16. Januar

Anderson Falls - Ein Cop am Abgrund ab 19. Januar

Forte ab 20. Januar

Spy - Susan Cooper Undercover ab 22. Januar

Wasser für die Elefanten ab 23. Januar

Force Of Nature ab 25. Januar

Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns! ab 25. Januar

Pitch Perfect 2 ab 25. Januar

Selbst ist die Braut ab 27. Januar

Unter den Streifen, die Amazon im kommenden Monat für alle Prime-Mitglieder freischaltet, befinden sich zum Jahresauftakt viele namhafte Streifen und Eigenproduktionen. Dabei stellt der Video-Streaming-Dienst die Animations-Fernsehserie Star Trek: Lower Decks und die vierte Staffel der Fantasy-Reihe American Gods in den Mittelpunkt seiner Januar-Highlights. Exklusiv darf auch die The Grand Tour-Legende James May bei Prime Video kochen. Zu den Original-Filmen gehören hingegen das Muhammad Ali-Filmdrama One Night in Miami und die französische Komödie Forte.Ebenso veröffentlicht Amazon bereits am 30. Dezember den zweiten Teil der sechsten Staffel von Vikings und stellt am 4. Januar neun Staffeln von Scrubs bereit. Auch die 23. Staffel von South Park ist im nächsten Monat bei Prime Video verfügbar. In Hinsicht auf neue Filme will man mit Titeln wie Blade Runner 2049, La La Land, Die Insel der besonderen Kinder und Pitch Perfect überzeugen. Zudem sind Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, Pride, The Room und The Beach unter den verfügbaren Blockbustern im Januar gelistet.