Höher als je zuvor: Analysten erwarten historischen Gewinn von Apple

Den Analysten von Morgan Stanley sind die Erwartungen, die Investoren an Apples letztes Quartal hat, einfach nicht euphorisch genug. Wie die Marktexperten mitteilen, erwartet man nicht weniger als ein historisch hohen Gewinn, der der alle Bestmarken hinter sich lässt.

Das iPhone treibt Apple einmal mehr auf neue Höhen

Problemstellen

Rund um Apple herrscht an der Börse nach der letzten großen Talfahrt im Februar 2020 seit Monaten wieder große Euphorie. Nächsten Mittwoch steht mit dem Quartalsbericht für die Investoren sozusagen das nächste große Fest der Freude an, da Apple hier die Zahlen für die traditionell starken Wintermonate liefert. Während ein Querschnitt der Prognosemodelle bisher von einem Rekord-Gewinn von rund 102 Milliarden US-Dollar aus, sieht Katy Huberty, Expertin bei Morgan Stanley, den Konzern laut Marketwatch Ende des letzten Jahres noch deutlich besser performen. Nach den Berechnungen der Marktanalyst könnte Apple auf ein historisch hohen Gewinn von 108,2 Milliarden US-Dollar kommen. Wem der Konzern diese Zahlen zu verdanken hat, ist für die Marktanalysten schon jetzt klar: Huberty sieht den Start der iPhone-12-Familie als "die erfolgreichste Produkteinführung von Apple in den letzten fünf Jahren". Der Gewinnsprung sei also vor allem den sehr guten Verkaufszahlen der neuen Smartphones des Konzerns zu verdanken.Darüber hinaus kann Apple auch noch von einem anderen Umstand profitieren: Rund um den Globus ist die Zahl der Nutzer, die zu Hause lernen oder arbeiten, wegen der Pandemie explodiert. Das sorge auch bei in Relation hochpreisigen Geräten wie iPad und Mac für eine deutlich gesteigerter Nachfrage. Zu guter Letzt kann Apple im Dezember traditionell auch seine Apple Watch gut an den Mann bringen.Trotz dieser großen Erwartungen sieht Huberty aber auch Problemstellen. Der immer wichtigere Bereich der Serviceangebote von Apple TV+ bis Fitness+ entwickelt sich nach Meinung der Analystin weniger gut, als das der Markt erwartet hatte, nur der App Store kann hier wieder glänzen. Ein Problem steht dann wieder im direkten Zusammenhang mit der Corona-Krise: AppleCare-Verkäufe stehen oft im Zusammenhang mit einem Besuch im Apple Store. Hier könnte sich die weltweiten Schließungen negativ auswirken.