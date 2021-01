Realme Race Pro: 160Hz-Screen, Snapdragon 888 & 125W Quickcharge

Natürlich werden auch 2021 die Smartphone-Hersteller wieder versuch­en, sich mit Spitzenwerten zu übertreffen. Realme schickt hier das Modell Race Pro ins Rennen. Mit 160-Hz-Display, Snapdragon 888 und 125W Quick-Charge hat man die Nase erst mal ziemlich weit vorn.

Bisher hatte Realme sein neues Spitzen-Smartphone nur auf der chinesischen Plattform Weibo angedeutet, jetzt liefert das Unternehmen aber auch Spezifikationen. Wie Android Authority berichtet, will man sich mit dem Modell Race Pro dabei klar gegen die Konkurrenz im Highend-Bereich platzieren. Im Zentrum steht dabei der 6,8-Zoll-OLED-Screen der bei einer Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln eine Bildwiederholrate von 160 Hz erreichen kann - ein echter Spitzenwert, der bisher nur in sehr wenigen Modellen wie dem ROG Phone 3 erreicht wurde.Der Fokus auf Highend-Hardware setzt sich dann auch unter der Haube fort. Für den Antrieb ist der Snapdragon 888 an Bord, der von "bis zu 12GB Low-Power DDR5 Speicher" unterstützt wird, genauere Angaben fehlen hier noch. Den maximalen Arbeitsspeicher kann man wohl mit der Speichervariante 512GB erwarten, die Speicherversionen 128GB und 256GB dürften wohl mit 8GB RAM aufwarten. Als Betriebssystem kommt das Realme Ui 2.0 auf Basis von Android 11 zum Einsatz.Im Bereich der Kameras verzichtet Realme dann klar darauf, die Konkurrenz schlagen zu wollen - viele Qualitätsunterschiede werden hier aktuell sowieso in der Software erreicht. Mit einer 64-MP-Hauptkamera und zwei weiteren 13 Megapixel-Sensoren schwimmt man hier aber definitiv in Sachen reiner Hardware im Meer des Mittelmaß. Zur Frontkamera fehlen aktuell noch Angaben.Einen Spitzenwert kann Realme dann aber noch bieten: Mit einem 125-Watt-Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist, spielt man auf jeden Fall in der oberen Liga der Schnelllade-Angebote mit. Der Akku mit 5000 mAh Kapazität ist gut bemessen, bei der verbauten Hardware aber auch dringend nötig. Realme sagt für das Race Pro einen Start im ersten Quartal voraus, einen Preis nennt man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.