Dell U4021QW: UltraSharp-Monitor mit 5K2K-Auflösung vorgestellt

Der Elektronik-Hersteller Dell hat in den letzten Tagen nicht nur erste Mo­ni­to­re für Microsoft Teams, sondern auch ein High-End-Gerät mit 5K2K-Auflösung präsentiert. Das Modell hört auf den Namen U4021QW und soll ab Ende des Monats für mehr als 2000 Dollar erhältlich sein.

Monitor mit zahlreichen Anschlüssen

Es handelt sich um einen 39,7-Zoll-Monitor, der mit 5120 x 2160 Pixeln (5K2K, WUHD) auf­löst und eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz besitzt. Das Display-Panel besitzt eine Farb­tie­fe von 10 Bit, einen 1000:1-Kontrast und eine Leuchtdichte von 300 Candela pro Qua­drat­me­ter. Die Reaktionszeit beträgt fünf bis acht Millisekunden. Während der sRGB-Farb­raum komplett unterstützt wird, wird DCI-P3 zu 98 Prozent abgedeckt. Dell hat den neuen Monitor in einem Video , das laut MacRumors auf YouTube veröffentlicht wurde, gezeigt.Neben einem Thunderbolt 3-Port (USB-C) besitzt der Curved-Monitor zwei HDMI 2.0-Anschlüsse, DisplayPort 1.4, USB-Ports, eine Ethernet-Buchse sowie einen Audio-Ausgang. Der Monitor hat die Möglichkeit, den Thun­der­bolt-Anschluss als Power-Delivery-Port mit einer Leistung von 90 Watt zu verwenden. Ein wei­te­rer USB-C-Anschluss lässt sich als 15-Watt-Charger nutzen. Darüber hinaus verfügt der Dell U4021QW über Neun-Watt-Laut­sprech­er. Ein KVM-Switch wurde ebenfalls eingebaut.Dell möchte den Monitor hierzulande ab Ende Januar 2021 ausliefern. Ein Euro-Preis ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt. In den Vereinigten Staaten soll der Bild­schirm mit knapp 2100 Dollar zu Buche schlagen. In Deutschland könnte das Gerät we­ni­ger als 2000 Euro kosten. Derartige Details dürfte Dell in den nächsten Wochen nachreichen.