Outside the Wire - Netflix zeigt neuen Trailer zum Sci-Fi-Actionfilm

Im Science-Fiction-Thriller Outside the Wire müssen ein Drohen-Pilot und ein Androiden-Offizier gemeinsam einen bevorstehenden Atom­angriff verhindern. Dass es dabei ordentlich zur Sache geht, ist wenig überraschend, wird nun aber noch einmal von einem neuen Trailer bestätigt, den der Streaming-Dienst Netflix veröffentlicht hat.Mit Outside the Wire steht die nächste Eigenproduktion aus dem Hause Netflix in den Start­löchern. Hier wird dann der Schauspieler Damson Idris zum strafversetzten Soldaten Harp, der nun zusammen mit dem Offizier Leo (Anthony Mackie) in feindliches Kriegsgebiet ge­schickt wird. Aufgabe der beiden ist es, eine äußerst gefährliche Waffe aufzuspüren und unschädlich zu machen. Wie der neueste Trailer außerdem zeigt, ist Leo ein hoch­ent­wi­ckel­ter Androide - eine Tatsache, die noch weitere Probleme mitzubringen scheint.Darsteller Anthony Mackie durfte in der Vergangenheit bereits in der Rolle von Falcon in meh­re­ren Marvel-Filmen gegen das Böse kämpfen. Zudem spielte er in Staffel 2 der Netflix-Serie Altered Carbon den Protagonisten Takeshi Kovacs. Regie führte der schwedische Fil­me­ma­cher Mikael Håfström.