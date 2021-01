Kampf der Fitness-Tracker: OnePlus soll Xiaomi Konkurrenz machen

Der chinesische Hersteller OnePlus wird in diesem Jahr nicht nur seine erste Smartwatch vorstellen, sondern auch in den Markt der Fitness-Tracker einsteigen. Ein günstiges, simples Smartband soll sich gegen beliebte Konkurrenten wie das Xiaomi Mi Band 5 durchsetzen.

Sportliche Vorsätze im neuen Jahr und der Kampf gegen den inneren Schweinehund lassen vor allem im ersten Quartal 2021 das Geschäft mit Wearables und Fitness-Zubehör florieren. OnePlus könnte mit seiner kommenden Smartwatch und dem jetzt via Twitter angeteaserten Fitness-Tracker zwar etwas spät zur Party erscheinen, doch die passenden Ankündigungen werden bereits in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Davon gehen unter anderem die oft gut informierten Quellen der Kollegen von Android Central aus.Das mögliche "OnePlus Band" soll hinsichtlich seines vermutet guten Preis-Leistungs-Verhältnisses in direkter Konkurrenz zum beliebten Xiaomi Mi Band 5 stehen. Der Leaker Ishan Agarwal spricht von 2499 Rupien (INR), die Oneplus ab dem 11. Januar für seinen Fitness-Tracker in Indien aufrufen soll. Umgerechnet würde man somit bei unter 30 Euro liegen. Europäische Preise oder gar eine Verfügbarkeit in Deutschland deuten sich bisher (noch) nicht an. Im Vergleich dazu wird das Xiaomi Mi Band 5 hierzulande derzeit für 29 Euro verkauft.Technisch wird sich das neue OnePlus Band laut Agarwal kaum von seinen Konkurrenten un­ter­schei­den. Auch hier sollen ein 1,1 Zoll gro­ßes AMOLED-Display mit Touch-Funktion sowie ein 24-Stunden-Herzfrequenzmesser samt Blut­sau­er­stoff­mes­sung (SpO2) zum Einsatz kommen. Weiterhin ist die Rede von einer 14-tägigen Akkulaufzeit und einem Schutz gegen Wasser und Staub nach IP68-Standard. Ebenso sollen eine Sleep-Tracking-Funktion und die Über­wa­chung von 13 Sportmodi an Bord sein. Ob das OnePlus Band in Bezug auf die Optik Über­ra­schun­gen bereithält, bleibt abzuwarten.