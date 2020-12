LG: Smartphone mit Roll-Display soll 2021 erscheinen

Aus Südkorea ist zu hören, dass Elektronikhersteller LG der sogenannten "Explorer"-Smartphone-Reihe ein weiteres Modell hin­zu­fü­gen will. Dabei soll es sich um ein Smartphone mit rollbarem Display han­deln. Der Re­lease ist für 2021 geplant.

Smartphone und Tablet in Einem

Wie die Seite ETNews berichtet, plant LG, 2021 ein neues Modell seiner "Explorer"-Reihe zu veröffentlichen, wobei "Explorer" als Überbegriff für alle Produkte mit ungewöhnlichem und innovativem Design verwendet wird. Nachdem das in Südkorea ansässige Unternehmen jüngst das Smartphone "Wing" mit schwenkbarem Display und darunterliegendem Zu­satz­bild­schirm auf den Markt brachte, ist nun von einem Modell mit aus- bzw. aufrollbarem Dis­play die Rede.Bereits Ende Dezember oder spätestens Anfang Januar soll die Testphase des rollbaren Smart­phones bei verschiedenen südkoreanischen Telekommunikationsunternehmen starten. Bei einer standardmäßigen Displaydiagonale von 6,8 Zoll soll es sich auf 7,4 Zoll vergrößern lassen. Obwohl im vergangenen November der chinesische Hersteller Oppo bereits ein ähn­lich­es Konzept präsentierte, will LG der erste Hersteller sein, der rollbare Smartphones auch tatsächlich auf den Markt bringt. Ziel des Unternehmens sei es, die Führungsrolle in Bezug auf die Formfaktoren der nächsten Smartphone-Generation zu übernehmen.Im Vergleich zu faltbaren Smartphones liegt der Vorteil von rollbaren darin, dass kein sichtbarer Falz im Display-Panel zu erkennen ist. Virtuelle Modelle des rollbaren LG-Gerätes lassen darauf schließen, dass der südkoreanische Hersteller plant, das Display in der Breite zu vergrößern, um somit aus dem Smartphone eine Art Tablet machen zu können. Zudem soll das rollbare Produkt dünner und leichter als faltbare Smartphones sein.Noch ist unklar, ob LG das neue Gerät auch in Deutschland auf den Markt bringen wird. Dafürsprechen würde allerdings, dass das "Wing" als erstes Produkt der "Explorer"-Reihe hierzulande bereits erhältlich ist.