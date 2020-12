Buttplug 1.0: Open-Source-Bibliothek für intime Haptiksteuerung fertig

Die Entwickler bezeichnen es als "Meilenstein" für die eigene Open-Source-Community : Unter dem Namen Buttblug 1.0 wurde über dreiein­halb Jahre ein Standard entwickelt, der jedem die nötige Basis zur An­steuerung von smartem Sexspielzeug erlaubt.

Die immer weiter fortschreitende Vernetzung macht auch vor Sexspielzeug nicht halt. Bisher kommen bei den Geräten verschiedenste Methoden zur Ansteuerung zum Einsatz, ein offener Standard fehlt in der Branche. Genau hier das Projekt "Buttplug" vor mehr als drei Jahren mit dem Ziel angesetzt, eine "Open Source Haptik-Abstraktionsbibliothek für intime Hardware" zu entwickeln - "Man könnte auch sagen: 'eine Art, einem Haufen verschiedener Vibratoren zu sagen, wie sie vibrieren sollen'", so der Entwickler.Wie der Entwickler im Blogbeitrag zum Release von Buttplug 1.0 (via Futurezone ) schreibt, gibt es hunderte computergesteuerte Sexspiel­zeuge, die meist auf einzigartige Protokolle setzen. Der Open-Source-Standard bietet hier die Möglichkeit, über verschiedene Plattformen hinweg auch Bauteile wie USB und Bluetooth anzusteuern. "Entwickler können Buttplug verwenden, um nach einem unterstützten Gerät zu suchen und dann generische Befehle wie "vibrieren/rotieren mit [Geschwindigkeit]" zu senden. Das war's."Der Entwickler stellt auf seinem Blog eine genaue Anleitung bereit, wie die Bibliothek zum Einsatz gebracht werden kann. Darüber hinaus formuliert man hier auch Ziele für die Zukunft: Entwicklerhandbuch und API-Dokumentation sind aktuell noch nicht sehr ausgereift und "brauchen noch viel Liebe". Auch weiterer Hardware-Support, unter anderem für die Nintendo Joycons, ist in der Entwicklung. Wie weit der Erfolg von Buttplug reicht, muss sich natürlich noch zeigen, große Unternehmen in der Branche dürfte vorerst aber eher wenig Anreiz für eine Verwendung haben.