VW-Produktion durch Chipmangel teils für vier Wochen stillgelegt

Die Liefer-Probleme in der Chip-Branche haben massive Auswirkungen auch auf die deutsche Industrie. So muss nun Volkswagen seine Produk­tion deutlich herunterfahren, da man auf Nachschub wartet. Teile der Fertigung werden erst Mitte Januar wieder gestartet.

Golf startet erst Mitte Januar wieder

Siehe auch:

Das berichtet tagesschau.de . Demnach hat der Engpass in der Chip-Branche und die darauf resultierenden wochenlange Wartezeiten auf Nachlieferungen Auswirkungen auf viele Produktionen. In Wolfsburg heißt da nun, dass die Bänder länger als eigentlich als Weihnachtspause geplant stillstehen werden.Probleme in der Auslieferung des neuen ID.3 werden aber nicht erwartet. Dabei berichtet tagesschau.de, dass die Produktion der Elektro-Fahrzeuge der ID.3-Familie bei VW sogar zunächst ohne Einschränkungen weiterlaufen sollen. Ob der Elektro-Kleinwagen nun priorisiert wird, wurde aber bisher nicht bestätigt.Für andere Fahrzeuge sieht es aber nicht so gut aus. Aufgrund der fehlenden Teile soll sich Volkswagen entscheiden haben, die Golf-Produktion bis zum 18. Januar auszusetzen. Damit werden die Bänder in Wolfsburg ungewöhnlich lang gestoppt. VW will zudem die Kurzarbeit verlängern. Andere Produktions­linien, wie die für den Tiguan, sollen nach Möglichkeit schon am 4. Januar wieder angefahren werden. Neben VW sollen auch die Produktionen bei Continental und bei Bosch betroffen sein.Über den Hintergrund zu den Problemen in der Fertigung hatten wir bereits berichtet . Die Halbleiter-Industrie hat zum einen mit den Folgen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu kämpfen. Zum anderen störten weitere Ereignisse, dazu gehört ein Brand in einer großen japanischen Chipfabrik und ein Streik in Frankreich, die Branche. Außerdem heißt es, dass Huawei aufgrund der US-Sanktionen vorsichtshalber alles aufkauft, was das Unternehmen abseits des US-Markts noch bekommen kann.