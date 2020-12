Samsung Bixby: Sprachassistent unterstützt jetzt die DeX-Station

Der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung hat seinen eigenen Sprachassistenten Bixby weiterentwickelt und mit neuen Funktionen aus­ge­rüs­tet. Das Tool kann ab sofort in Kombination mit der Docking-Station DeX verwendet werden. Zudem wurde die Oberfläche überarbeitet.

App passt sich an Display-Modus und Dark Mode an

Bixby gibt personalisierte Empfehlungen

Bisher kein Veröffentlichungs-Termin bekannt

Samsung

Dem offiziellen Samsung Newsroom zufolge wurde das Design der Bixby-App mit dem neu­es­ten Update vereinfacht. Damit soll die Benutzererfahrung verbessert werden. Außerdem passt sich die App nun dem Display-Modus an. Die Farbe des Hintergrunds hängt davon ab, ob der systemweite Dark Mode aktiviert oder ob ein helleres Theme eingestellt wurde.Durch die neue Anordnung der Elemente sollen die Nutzer eine bessere Übersicht bekommen. Nachdem Bixby gerufen wurde, soll die An­wen­dung zunächst nur das untere Drittel des Bild­schirms einnehmen. Hiermit muss der Nut­zer eine Videowiedergabe nicht unterbrechen, um mit dem Assistenten interagieren zu können.Darüber hinaus ist Bixby nun dazu in der Lage, dem Nutzer personalisierte Empfehlungen zu geben. Die Vorschläge basieren auf dem vorherigen Verhalten des Nutzers und be­rück­sich­ti­gen die letzten Anfragen.Eine weitere große Neuerung stellt die Möglichkeit, Bixby im Rahmen der Samsung-eigenen Docking-Station DeX nutzen zu können, dar. Damit können die Nutzer auch dann mit dem Sprachassistenten interagieren, wenn das Smartphone an einem externen Display an­ge­schlos­sen ist. Wann die neuen Features hierzulande ausgeliefert werden, ist noch unklar.