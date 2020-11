Media Markt & Saturn: Übersicht der besten Black-Friday-Angebote

Die beiden Elektronikhändler Media Markt und Saturn veranstalten der­zeit die Black Friday Week und senken dabei die Preise vieler Technik-Angebote. Wir haben die Online-Shops nach echten Schnäppchen durch­sucht und zeigen euch hier eine Auswahl der günstigen Deals.

Rabattaktion erstreckt sich über das komplette Technik-Sortiment

Die beste Schnäppchen-Zeit des Jahres!

Bereits vor dem offiziellen "Black Friday", der am morgigen 27. November stattfindet, fahren die bekannten Händler mit einer ganzen Schnäppchen-Woche auf. Die Rabattaktion wird da­bei nur bis zum 29. November (Sonntag) um 18 Uhr veranstaltet. Ein Blick auf die Highlights verrät, dass viele stark reduzierte Produkte zügig ausverkauft werden, weshalb bei dem richtigen Angebot nicht lange gefackelt werden sollte. Einige der besten Technik-Deals haben wir für euch in diesem Artikel aufgelistet. Die gesamte Übersicht findet ihr auf den Ak­tions­sei­ten von Media Markt und Saturn.Nicht nur bei WinFuture-Lesern, sondern bei Schnäppchen-Jägern allgemein, stehen die Klassiker im Fokus. Vom Fernseher über Smartphones und Notebooks bis hin zum SSDs, Festplatten und FritzBoxen ist alles mit dabei. Auch die eine oder andere Spielekonsole und günstige Haushaltsgeräte gehen über die virtuellen Ladentheken von Media Markt und Saturn . Die Bestellung ist nicht nur über die Online-Shops möglich, die Elektronikhändler bieten ihre "Black Friday Week" auch in den Filialen vor Ort an. Der beste Weg führt über die Webseiten, auf denen einfach eine Abholung reserviert werden kann. Geliefert wird ab 59 Euro versandkostenfrei.Im Gegensatz zu früheren Gutscheinheften ist die Eingabe von Coupon-Codes nicht not­wen­dig. Der Preisnachlass wird während der Rabattaktion direkt auf den einzelnen Pro­dukt­sei­ten von Media Markt und Saturn angezeigt. Eine kleine Auswahl versteckt man zudem in den so genannten Members-Only-Angeboten , die erst sichtbar werden, sobald man sich mit einem Benutzerkonto einloggt und sich für den kostenlosen MM-Club registriert. Der Löwenanteil an Technik-Deals zeigt sich jedoch direkt auf den Black-Friday-Seiten . Ein Umweg muss also nicht unbedingt gegangen werden.Natürlich empfehlen wir vor dem Kauf einen Blick in den Preisvergleich , der in diesen Tagen sehr für Media Markt und Saturn spricht. Die Online-Shops können im Vorfeld des schwarzen Freitags tatsächlich mit vielen Bestpreisen punkten. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr fündig geworden seid.