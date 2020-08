MeLE PCG02 GLK: HDMI-Stick-PCs sind zurück - jetzt mit mehr Power

Kleine Desktop-PCs sind keine Seltenheit mehr, doch geht es dank Stick-PCs für den HDMI-Port noch kompakter. Der chinesische Spezialist MeLE legt jetzt mit PCG02 GLK ein bekanntes Modell neu auf und verbaut eine neue, schnellere Quadcore-CPU.

MeLE

Der MeLE PCG02 GLX TV-Stick steckt in einem äußerst kompakten Gehäuse, das inklusive des HDM-Ports genau 15 Zentimeter lang ist. Die Gehäusebreite wird mit 54 Millimetern angegeben, während die Dicke bei 16,5 Millimetern liegt. In diesem kleinen Gehäuse steckt die gesamte Technik, die im Grunde einen modernen Desktop-PC ausmacht.Das Herz bildet der Intel Celeron J4105 Quadcore-SoC aus der "Gemini Lake"- Familie, der einen Basistakt von 1,5 Gigahertz hat und bei Bedarf einzelne Kerne auf bis zu 2,5 Gigahetz beschleunigen kann. Trotz einer maximalen Verlustleistung von 10 Watt wird der kleine TV-Stick nur passiv gekühlt, so das abzuwarten bleibt, ob es unter starker Belastung zu einer Drosselung kommt.Der Arbeitsspeicher des MeLE Mini-PCs ist vier Gigabyte groß, während der fest verbaute interne eMMC-Flash-Speicher 64 GB fasst und per MicroSD-Kartenslot erweitert werden kann. Darüber hinaus sind auch ein Gigabit-Ethernet-Port, ac-WLAN, Bluetooth 4.2 und zwei USB-3.0-Ports an Bord. Ein MicroUSB-Port wird für die Energieversorgung mittels eine 15-Watt-Netzteils verwendet. Hinzu kommt auch noch ein 3,5-mm-Klinkenanschluss.Der Kleinst-PC wird mittels zweier großer Kühlkörper auf Temperatur gehalten, die auf Ober- und Unterseite über die gesamte Länge verläuft. Durch den HDMI-2.0-fähigen Anschluss lassen sich mit dem kleinen Celeron-Chip ohne weiteres auch 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde wiedergeben. Die neue Version des MeLE PCG02 wird zunächst nur über AliExpress verkauft, wo der Hersteller aktuell gut 180 Euro dafür verlangt.