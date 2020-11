Microsoft bestätigt: Game Pass-Streaming per TV-App ist in Arbeit

Der Game Pass steht seit einer Weile im Mittelpunkt der Gaming-Be­müh­ungen von Microsoft und der Redmonder Konzern feiert mit seinem "Net­flix für Spiele" auch große Erfolge. Mittlerweile ist auch Streaming an Bord und damit ist der Weg frei für Game Pass auf TV-Geräten.

Kommt in den nächsten Monaten

Mit Vollgas und Game Pass in die Zukunft

Seit diesem Herbst können Xbox Game Pass-Spiele auch auf das Smartphone gestreamt werden, demnächst folgt auch der PC. Damit steht Microsoft dann in direktem Vergleich zu Stadia und Co. Einen Unterschied gibt es aber natürlich, denn der Game Pass bietet in der Ultimate-Variante weit rund 200 Spiele (EA Play-Titel einberechnet), extra bezahlen muss man diese aber im Gegensatz zu Stadia nicht.Dank der Möglichkeit zum Streaming braucht man auch kein dezidiertes Endgerät wie PC oder Xbox. Entsprechend gibt es seit bereits längerem Überlegungen und Spekulationen, dass es für Microsoft besonders einfach wäre, sein Spiele-Abo auch auf smarten Fernsehern oder TV-Sticks anzubieten.Bisher gab es dazu aber seitens Microsoft keine echte Absichtserklärung, viele vermuteten, dass sich das Unternehmen nicht den Markt für Xbox Series X und Series S selbst abgraben will. Doch nun hat Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview mit The Verge verraten, dass nichts gegen eine solche App spricht und diese auch mehr oder weniger konkret in Planung sei.Spencer: "Ich denke, dass wir das in den nächsten zwölf Monaten sehen werden. Ich glaube nicht, dass uns etwas davon abhalten wird." Der oberste Gamer von Microsoft erklärt weiter: "Was wir früher einen Fernseher nannten, war eine Kathodenstrahlröhre, die nur ein Bild auf die Rückseite eines Glasstücks wirft, das man gerade ansieht. Jetzt ist ein Fernseher in Wirklichkeit eher eine Spielkonsole, die hinter einem Bildschirm mit einer App-Plattform, einem Bluetooth-Stack und Streaming-Fähigkeit ausgestattet ist."Kurzum: Er sprichts nichts dagegen, diese Zielgruppe für den Xbox Game Pass zu erschließen. Das bedeutet aber nicht, dass Microsoft das Konsolengeschäft aufgeben wird, beteuert Spencer.