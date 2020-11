Zum Kampfpreis: Huawei MateBook X Pro bei Media Markt & Saturn

Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, sollte sich die neuen Angebote des Huawei MateBook X Pro bei Media Markt und Saturn nicht entgehen lassen. Nicht nur senken die Online-Shops die Preise, sie legen auch ein Tablet kostenlos oben drauf. (Anzeige)

Kompaktes Design, starke Leistung, lange Akkulaufzeiten

Notebook kaufen und Gratis-Tablet erhalten

Das MateBook X Pro bildet die Speerspitze, wenn es bei Huawei um Premium-Laptops geht. Der kompakte 13-Zöller ist mit einem Gewicht von nur 1,3 kg nicht nur bestens für un­ter­wegs geeignet, sondern dank eines wertigen Metallgehäuses auch optisch und haptisch erst­klas­sig aufgestellt. Hinzu kommen leistungsstarke Komponenten von Intel und Nvidia, die von schnellen SSDs begleitet werden und dank ihrer Effizienz lange Akkulaufzeiten er­mög­li­chen. Ebenso grandios wie die Ausstattung ist jetzt auch der Preis der Notebooks. Media Markt und Saturn bieten das Huawei MateBook X in drei verschiedenen Kon­fi­gu­ra­tio­nen ab 1199 Euro an und legen das 10,4 Zoll große Huawei MatePad kostenlos oben drauf. Das heißt: Nicht nur der Preis für das neue Bundle sinkt, sondern ein Gratis-Tablet mit Google Android 10 und EMUI 10.1 ist auch noch dabei.Was genau zeigen die MateBook X Pro-Laptops eigentlich unter der Haube? Verbaut werden schnelle Intel Core i5-1035G1 und Core i7-10510U Quad-Core-Prozessoren mit einer Leis­tung von bis zu 4,9 GHz. Mit dabei sind zudem 16 GB Arbeitsspeicher und flotte NVMe-SSDs mit einer Kapazität von wahlweise 512 GB oder 1 TB. Für alle grafischen Belange wird eine dedizierte Nvidia GeForce MX250-Grafikkarte verbaut, die das 13,9 Zoll große Display mit einer hohen Auflösung von 3000 x 2000 Pixeln befeuert. Auf Letzteres ist Huawei besonders stolz, denn die schmalen Bildschirmrahmen ermöglichen eine Screen-to-Body-Ration von sehr guten 91 Prozent.Damit aber noch nicht genug. Zu den Anschlüssen des Huawei MateBook X Pro (2020) ge­hö­ren neben einem normalgroßen USB-A 3.0 auch zwei moderne USB-C-Ports und ein klas­si­scher 3,5-mm-Klinkenstecker für Kopfhörer und Mikrofone. Ebenso mit an Bord: WLAN-ac, Bluetooth 5.0 und eine Webcam, die sich einfach innerhalb der beleuchteten Chiclet-Tastatur ein- und ausfahren lässt. Die Akkulaufzeit der 56-Wh-Batterie wird mit bis zu 13 Stunden angegeben und das sogar bei der Videowiedergabe. Die kann übrigens mit den verbauten Quad-Lautsprechern samt 360-Grad-Klang bestens genossen werden.Auch das mitgelieferte Huawei MatePad kann überzeugen. Das mobile Multitalent im 10,4-Zoll-Format bietet ein hochauflösendes Display mit 2000 x 1200 Pixeln, einen schnellen Octa-Core-Chip mit 2,27 GHz und dank des 7250-mAh-Akkus eine besonders lange Laufzeit. Optional kann das nur 450 Gramm leichte Tablet neben dem Touchscreen auch mit einem Stift bedient werden, der Speicher lässt sich mit Hilfe von MicroSD-Karten erweitern und EMUI 10.1 auf Basis von Android 10 ist ebenfalls mit von der Partie.