Google Fotos: Neue Bearbeitungsfunktionen gibt es nicht umsonst

Seit Monaten kündigt es sich im Code an, jetzt wird es konkreter: Google plant, neue Bearbeitungsfunktionen in Google Fotos nur zahlenden Kun­den zur Verfügung zu stellen. Wer die "Premium-Features" nutzen will, bekommt nur mit Google One-Abonnement Zugang.

Google Fotos wird neue Bearbeitungsfunktionen hinter Paywall verstecken

Erste Hinweise welche Funktionen

Google

Schon im letzten Jahr hatte Google Fotos die Marke von 1 Milliarde aktiven Nutzern geknackt. Der Online-Dienst zur Verwaltung und Bearbeitung von Fotos erfreut sich also großer Beliebtheit. Wie Xda Developers jetzt auf Basis einer Untersuchung des Codes von Google Fotos 5.18 berichtet, geht Google mit großen Schritten auf die Veröffentlichung von neuen Funktionen zu, die nicht für alle Nutzer zur Verfügung stehen werden. Google plant Bearbeitungsfunktionen, die nur zahlenden Kunden zur Verfügung stehen werden.Erste Hinweise auf die "Premium Editing Tools" waren dabei schon im März entdeckt worden, jetzt liefert eine Analyse des App-Codes konkrete Hinweise, was Google hier plant. Google Fotos 5.18 liefert oberflächlich zwar nur Fehlerbehebungen, bringt unter der Haube aber Verweise auf die geplanten Bezahl-Angebote mit. Nutzer werden nach Aktivierung der Funktionen Meldungen wie "Als Google One-Mitglied erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Bearbeitungsfunktionen" angezeigt bekommen.In einer weiteren Analyse des Codes zeigt sich dann auch erstmals, welche Funktionen Google wohl gegen Zahlung an den Mann bringen will. Unter anderem werden hier wohl Presets zur schnellen Bearbeitung geboten werden, aktuell finden sich Hinweise auf die Auswahlmöglichkeiten "dynamisch", "HDR" und "lebendig". Darüber hinaus wird Google auch Filter zur Bearbeitung des Himmels hinter der Paywall bereitstellen. Hier spricht der Code von den Filtern "nachleuchtend, luftig, glühend, leuchtend, strahlend und stürmisch".Zu guter Letzt hat Google selbst bestätigt, dass man bestimmte Bearbeitungsfunktionen für Google Fotos in Zukunft nur Google One-Abonnenten zur Verfügung stellen wird. Den Anfang macht man dabei mit dem Farbfilter "Color Pop", entsprechende Hinweise auf eine Paywall werden ersten Nutzern schon in der Foto-App angezeigt.