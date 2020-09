Godfall: Cinematic-Intro stimmt auf das Actionspiel für PC und PS5 ein

Mit Godfall erscheint am 12. November dieses Jahres einer der ersten Actiontitel für Sonys PlayStation 5 . Vorab stimmt nun das Cinematic-Intro auf die Geschichte des Slashers ein.Das Video mit dem Titel "The Fall" zeigt somit kein neues Gameplay-Material. Stattdessen macht es deutlich, um was es in dem Hochglanz-Slasher überhaupt geht: Ausgangspunkt ist der Konflikt zwischen den valorianischen Rittern und dem Herrscher Macros, der bei seinem Streben nach göttlicher Macht das Volk von Aperion an den Rand des Untergangs geführt hat.Spieler übernehmen die Rolle eines valorianischen Ritters, der auf seinem Weg zu Macros zunächst reihenweise mächtige Gegner niederschmettern muss. Dies kann wahlweise allein geschehen oder im Koop-Modus zusammen mit bis zu zwei weiteren Mitstreitern. Neben der PlayStation 5 erscheint Godfall auch über den Epic Games Store für den PC.