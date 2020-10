Netflix: Nerviger "Schauen Sie noch?"-Hinweis ist bald Geschichte

Netflix könnte sich zeitnah von seiner "Schauen Sie noch?"-Frage ver­ab­schie­den, nachdem der Video-Streaming-Dienst ersten Nutzern aus den USA ein dauerhaftes Ausblenden des Pop-Ups ermöglicht. Der nächste Serienmarathon könnte somit ohne Störungen vollzogen werden.

Funktion soll helfen, wenn Nutzer vor dem Fernseher einschlafen

Wenn es um den "Schauen Sie noch?"-Hinweis geht, liegt nur ein schmaler Grad zwischen nützlich und besonders nervig, was unter anderem die ersten Reaktionen auf eine Ab­schal­tung der Funktion bei Twitter zeigen. Wie die Kollegen von The Verge berichten, befindet sich die Möglichkeit, Hinweise dieser Art dauerhaft zu deaktivieren, weiterhin in einer Test­pha­se. Nach welcher Auswahl und in welchen Regionen Netflix die neue Option anbietet, ist bisher nicht bekannt. Man kann jedoch damit rechnen, dass sie global ausgerollt wird.Der Sinn hinter der Pop-Up-Meldung besteht darin, bei einem Serienmarathon nicht unnötig Internetdaten zu verbrauchen oder zu weit in der Staffel voranzuschreiten, obwohl Abon­nen­ten eventuell eingeschlafen sein könnten. Der "Schauen Sie noch?"-Hinweis wird erst dann eingeblendet, wenn drei Folgen einer Serie wiedergegeben worden, ohne dass der Nutzer mit dem Fernseher oder der Netflix-App interagiert. Zu Letzterem zählt auch das Pausieren von Folgen, das Überspringen von Intros oder das Weiterführen der Staffel noch vor dem Ab­lau­fen des Countdowns. Viele Nutzer bekommen die Meldung daher gar nicht erst zu Gesicht.Während offen bleibt, wann die neue Funktion die Testphase verlässt und in Deutschland auf­schlägt, bringt Netflix hierzulande einige Ver­bes­se­rungen an der Benutzeroberfläche (UI) unter. Erst gestern berichteten wir von der "Neu und beliebt"-Ansicht, welche unter anderem die hiesige Top 10-Liste, Neuerscheinungen und kommende Serien sowie Filme in einem Menü vereint. Ebenso wurde die Darstellung von Highlight-Inhalten - meist Eigenproduktionen (Netflix Originals) - angepasst, die nun nach dem Start der Netflix-App großflächig im obe­ren Bereich des Bildschirms angezeigt werden.