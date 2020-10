Neustarts der Woche: Filme & Serien bei Netflix, Amazon & Disney+

Die drei Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Dis­ney+ zeigen in dieser Woche mehr als 20 neue Filmen und Serien. Un­se­re kompakte Übersicht verrät euch alle Neustarts, die Abonnenten in den nächsten Tagen streamen und herunterladen können.

Action, Musik und Weltraum bei Prime und Disney

The Mule ab 6. Oktober

The Cabin with Bert Kreischer ab 6. Oktober

Sternenstreif: Halloween-Helden ab 6. Oktober

To the Lake ab 7. Oktober

Hubie Halloween ab 7. Oktober

The Forty-Year-Old Version ab 9. Oktober

Die Gehörlosen-Uni ab 9. Oktober

Spuk in Bly Manor ab 9. Oktober

Ginny Weds Sunny ab 9. Oktober

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 2 ab 9. Oktober

Die Supermonster: Tag der Monster ab 9. Oktober

Stranger: Staffel 2 ab 11. Oktober

Young Sheldon - Staffel 3 ab 06. Oktober

Black Box ab 06. Oktober

The Lie ab 06. Oktober

21 Bridges ab 06. Oktober

Walk The Line ab 07. Oktober

Alles Außer Gewöhnlich ab 07. Oktober

Come To Daddy ab 08. Oktober

Die Helden der Nation ab 9. Oktober

Amoco Cadiz: Ölkatastrophe des Jahrhunderts ab 9. Oktober

Fünf Freunde 1 - 4 ab 9. Oktober

Maman & ich (Staffel 1 + 2) ab 9. Oktober

Spuren verlorener Städte mit Albert Lin (Staffel 1) ab 9. Oktober

Neue Serien und Filme im Überblick

Zwischen dem 5. und 11. Oktober gehört Netflix zwar du den Plattformen mit den meisten "Premieren", ob sich die Eigenproduktionen jedoch auch beweisen können, bleibt ab­zu­war­ten. Zu ihnen gehört unter anderem die Horror-Serie Spuk in Bly Manor, das Film-Drama Mein 40-jähriges Ich und als Lizenztitel The Mule, ein Thriller von und mit Clint Eastwood. Bei Amazon Prime Video hingegen sehen Mitglieder die dritte Staffel von Young Sheldon und mit Black Box sowie The Lie die ersten beiden Teile der "Welcome to Blumhouse"-Sammlung.Ebenso gibt es im Prime-Abo den Action-Thriller 21 Bridges zu sehen, in dem der kürzlich verstorbene Chadwick Boseman die Hauptrolle Andre Davis verkörpert. Die Filmbiographie über Johnny Cash, Walk the Line, ist ebenso einen Blick wert. Immerhin erhielt Reese Wi­ther­spoon hierfür den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Abseits von Kinder-, Jugend- und Animationsfilmen schlägt bei Disney+ hingegen am 9. Oktober die Serie Die Helden der Nation auf, die unter anderem mit Patrick J. Adams (Suits) die NASA-Astronauten der Mercury Seven begleiten. Zu den Produzenten gehört unter anderem Leonardo DiCaprio.