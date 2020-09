FarmVille: Millionenhit von Zynga wird Ende des Jahres abgeschaltet

FarmVille ist einer der Vorzeige-Titel in der Kategorie der Flash-Games , wird von vielen Seiten aber auch scharf kritisiert. Mit dem Ende von Flash am 31. Dezember 2020 sind auch für FarmVille die Tage gezählt. Facebook zieht dann endgültig den Stecker.

Wenn man vom Time Magazin als eine der "50 schlimmsten Erfindungen" des letzten Jahr­zehnts bezeichnet wird, da man Millionen Menschen mit "hirnlosen Aufgaben auf einer digitalen Farm" beschäftige, dann ist das natürlich ein herbes Zeugnis. Dem Erfolg von FarmVille hat die anhaltende scharfe Kritik von vielen Seiten nach dem Release auf Facebook im Jahr 2009 erst einmal in keiner Weise geschadet. Nach zwei Monaten konnte man 10 Millionen tägliche Nutzer verzeichnen, in der Spitze waren jeden Tag weltweit 30 Millionen Menschen mit dem digitalen Ackerbau beschäftigt. Nach mehr als einem Jahrzehnt geht es mit dem Spiel aber zu Ende."Nach unglaublichen 11 Jahren seit dem ersten Start im Jahr 2009 geben wir nun offiziell die Schließung des ursprünglichen FarmVille-Spiels auf Facebook bekannt", so der Social-Media-Konzern in einer Mitteilung . FarmVille hatte in den letzten Jahren deutlich an Nutzerzahlen verloren, die Schließung der Bauernhof-Tore kommt aber laut Facebook aus einem anderen Grund: Adobe wird bekanntermaßen die Ver­breitung und Aktualisierung des Flash Players für alle Webbrowser Ende des Jahres einstellen. Facebook folgt hier auf dem Fuß und wird Flash-Spiele auf der Plattform nach dem 31. Dezember 2020 nicht mehr unterstützen - das betrifft eben auch das originale FarmVille von Zynga Bevor es mit FarmVille zu Ende geht, können treue Fans aber trotzdem noch einmal Geld ausgeben. In-App-Käufe werden laut Facebook bis zum 17. November möglich sein, danach wird das Zahlungssystem des Spiels vollständig abgeschaltet. Das Unternehmen betont schließlich, dass man nach diesem Zeitpunkt auch keine Rückerstattungen mehr vorneh­men wird: "Alle verbleibenden Credits sollten vor dem 31. Dezember 2020 verbraucht werden."