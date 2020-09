Amazon bestätigt: Prime Day 2020 findet ab dem 13. Oktober statt

Amazon bestätigt den Zeitraum für den Prime Day 2020. Der Schnäpp­chen-Tag findet in Deutschland am 13. und 14. Oktober statt. Der Online-Händler verspricht in diesem Jahr mehr als eine Million Angebote. Schon jetzt werden dahingehend viele Rabattaktion gestartet.

Nach diversen Vermutungen steht das Datum des Amazon Prime Day 2020 also fest, der Startschuss fällt in knapp zwei Wochen. Laut Aussagen des Konzerns stehen während des beliebten Shopping-Events vor allem Produkte aus den Kategorien Elektronik, Spielzeug, Fashion, Beauty, Küchenzubehör, Einrichtungen und Amazon Devices im Mittelpunkt. Dabei kooperiert der Händler vorrangig mit bekannten Marken wie Samsung, Philips, Braun, Bosch, Sony, Nintendo, Lego und Oral-B. Der Ablauf dürfte dem der Vorjahre entsprechen. Neben Tagesangeboten werden stetig wechselnde Blitzangebote erwartet.In diesem Jahr will Amazon mit dem Prime Day "kleine und mittlere lokale Unternehmen" stärken, die von der anhaltenden Coronakrise betroffen sind. Auf einer neuen Aktionsseite bewirbt man deshalb ausgewählte Partner und bietet Prime-Mitgliedern schon heute einen Kaufanreiz. Wer diese Händler mit einem Einkauf von mindestens 10 Euro unterstützt, erhält von Amazon einen 10-Euro-Gutschein, der während des Prime Day 2020 eingelöst werden kann. Somit besteht für Schnäppchen-Jäger die Chance auf einen kleinen "Gratis-Einkauf". Ebenso schaltet man im Online-Shop erste Rabattaktionen frei.Zur Einstimmung auf den Prime Day 2020 sinkt schon heute der Preis auf bestimmte Ei­gen­mar­ken und Services des Unternehmens. Mit dabei sind unter anderem Amazon Music, Prime Video, Kindle Unlimited, die Prime VISA-Karte, AmazonBasics-Artikel und erste Devices.Wer sich über seinen Echo-Lautsprecher via Alexa für die Prime-Mitgliedschaft anmeldet, erhält zusätzlich einen Aktionsgutschein in Höhe von 5 Euro. Hierfür kann die Aktion "Alexa, melde mich für Prime an" genutzt werden. Für den Prime Day 2020 qualifizieren sich zudem auch Neukunden oder Wiederkehrer, die sich im Probezeitraum ( 30 Tage kostenlos ) der Premium-Mitgliedschaft befinden.