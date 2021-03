Neu gestartet: Allnetflat mit 12 GB für 12 Euro, mit eSIM und 50 Mbit/s

Die Drillisch-Marke SIM.de reduziert für kurze Zeit den Preis für die Allnet-Flat mit 8 GB LTE-Datenvolumen - und packt dazu noch 4 GB im Monat extra drauf. Damit bekommt man für 11,99 Euro eine Allnet-Flat mit 12 GB und muss sich nicht lang an einen Vertrag binden.

Übersicht Aktions-Tarife

SIM.de: Datenvolumen jetzt 12 statt 8 GB LTE jetzt für 11,99 statt 14,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s Download und 32 Mbit/s Upload

Datenautomatik deaktivierbar

Flat-Telefonie in alle deutsche Netze

Flat-SMS in alle deutsche Netze

EU-Roaming

Kostenübernahme bei Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 19,99 Euro bei Verträgen ohne Laufzeit von

O2-Netz

Stichwort "Datenautomatik"

Alle LTE-Tarife im Überblick

Drillisch

Das Angebote gibt es nur für kurze Zeit! Jetzt zuschlagen und schnell sein lohnt sich. Ab heute senkt SIM.de den monatlichen Preis für den LTE All-Tarif mit regulär 8 GB von bisher 14,99 auf nur 11,99 Euro im Monat. Bei dem Tarif kann man nun also 3 Euro im Monat sparen - und zwar auf Dauer, solange man den Tarif nutzt.Zudem gibt es jeden Monat 4 GB Datenvolumen mit schneller LTE-Geschwindigkeit dazu - man spart also doppelt. Anders als bei anderen "Schnäppchen-Aktionen" gibt es bei SIM.de maximale LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download. Außerdem könnt ihr euch eine eSIM bestellen und je nach Bedarf auch eine Multicard oder weitere dann vergünstigte Tarife für die Nutzung auf einem Zweitgerät oder innerhalb der Familie. Praktisch sind die SIM.de-Angebote für Nutzer , die sich nicht lange binden möchten. Es gibt dabei die Möglichkeit mit oder ohne Mindestvertragslaufzeit zu buchen.Mit Mindestvertragslaufzeit bindet man sich für 24 Monate. Ohne die Mindestvertragsdauer kann man jederzeit mit einer Frist von drei Monaten in Textform (per Brief, E-Mail oder Fax) kündigen. Unterschiede gibt es bei den Laufzeiten nur noch bei dem einmaligen Bereitstellungspreis für die Karte. Wer sich 2 Jahre bindet, muss 9,99 Euro zahlen, wer ohne Mindest­vertrags­laufzeit bucht zahlt 19,99 Euro. Der reduzierte Tarif enthält eine SMS- und Telefon-Flatrate und LTE-Pakete mit maximaler Download­ge­schwindigkeit von 50 Mbit/s sowie 32 Mbit/s im Upload im Netz von O2.Alle Tarife bei SIM.de haben eine sogenannnte Daten­auto­matik. Nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens wird dabei automatisch bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro nach­ge­bucht. Wer das nicht möchte, kann die Daten­auto­matik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt).Das Angebot gilt bei Online-Buchung bis zum 16. März, 11 Uhr.