Crysis Remastered: Systemvoraussetzungen sind nicht schockierend

2007 erschien Crysis und damals war der Satz "But can it run Crysis?" eine geläufige Phrase, um die Leistungsstärke von Rechnern zu be­schrei­ben. Denn der Hardware-hungrige Shooter brachte nahezu alle PCs an den Rand der Möglichkeiten - 2020 ist es nicht ganz so schlimm.

Crysis Remastered erscheint am 19. September 2020

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470

GPU-Speicher: 4GB bei 1080p

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Speicher: 20 Gigabyte

DirectX: DX11

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-7600k oder höher/ AMD Ryzen 5 oder höher

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

GPU-Speicher: 8GB in 1080p

Memory: 12 Gigabyte

Storage: 20 Gigabyte

DirectX: DX11

Crysis, das im Jahr 2007 das Debüt gefeiert hat, war vielleicht spielerisch nicht der beste Shooter aller Zeiten, grafisch setzte er aber neue Standards. Das lag aber vor allem daran, dass es nicht besonders effizient programmiert war, denn wie erwähnt war der Hardware-Hunger Crytek-Titels legendär und Meme-würdig.Demnächst wird das Spiel in einer überarbeiteten Form erscheinen und seit kurzem sind die Spezifikationen von Crysis Remastered bekannt. Im Epic Games Store , wo die PC-Version des Spiels exklusiv erscheint, kann man mittlerweile die Spezifikationen finden und die sind nicht ganz so "sportlich" wie seinerzeit. Denn das Spiel, das am 18. September erscheinen wird, hat einigermaßen normale Systemvoraussetzungen.Damit ist Crysis Remastered von damaligen "Läuft es?"-Fragen weit entfernt, denn die Systemvoraussetzungen sind für das Jahr 2020 verhältnismäßig normal. Das bedeutet aber nicht, dass man die Neuauflage nicht dazu nutzen kann, um seinen Rechner an die Grenzen zu bringen: Denn wie PC Gamer berichtet wird Crysis Remastered einen Grafikmodus namens "Can it Run Crysis?" mit passenden Einstellungen haben.