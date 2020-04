Crysis kommt zurück - als Remastered und erstmals für Switch

Für PC, PS4, Xbox One und Switch

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Vor kurzem tauchten Hinweise auf , dass Crysis in der einen oder anderen Form zurückkehren könnte. Erste Hoffnungen hat Crytek mit dem Verweis auf einen Aprilscherz zerstreut, das war aber eine falsche Fährte, denn das Comeback wurde nun de facto bestätigt.Bereits zuvor war ziemlich klar, dass Crysis zurückkehren wird, denn nach dem (Nicht-)Aprilscherz, der sich im Quellcode der offiziellen Crysis-Seite versteckt hat, wurde vor kurzem das lange Zeit inaktive Twitter-Konto reaktiviert. Nicht klar war indes, in welcher Form Crysis zurückkehren wird, also als Fortsetzung oder Remake bzw. Remastered-Version.Nun ist aber klar: Crysis 4 ist es nicht, sondern Crysis Remastered. Die Information ist bisher noch nicht 100-prozentig offiziell, allerdings war kurzzeitig ein Unterbereich auf der offiziellen Webseite aufrufbar, dort konnte man Details zu Crysis Remastered nachlesen. Das Ganze hat Twitter-Nutzer @RobotBrush entdeckt und einen Screenshot davon veröffentlicht. Dazu kommt der gerade durchgesickerte Trailer, der hier zu sehen ist.Dort konnte man nachlesen, dass das von Electronic Arts veröffentlichte Spiel "neue grafische Features, hochqualitative Texturen und die native Hardware- und API-unabhängige Raytracing-Lösung der Cryengine für PC, PlayStation, Xbox und - zum allerersten Mal - Nintendo Switch" mit sich bringen wird.Wenig später ist dann auch noch ein Teaser- bzw. Ankündigungsbild aufgetaucht, dort ist mit den jeweiligen Logos auch klargestellt, dass PS4 und Xbox One gemeint sind. Der Zeitpunkt für die Rückkehr von Crysis in diesem Jahr ist wohl kein Zufall, da das Spiel ursprünglich im Jahr 2020 angesiedelt ist. Der Shooter handelt von Nomad, einem Mitglied einer US-amerikanischen Spezialeinheit. Dieser muss auf einer von der nordkoreanischen Armee besetzten Insel gefangen gehaltene Archäologen befreien, im Zuge des Spiels wird klar, dass auf der Insel Außerirdische zu finden sind.