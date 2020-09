FreeBuds Pro mit ANC: Huawei baut günstigere AirPods-Pro-Alternative

Huawei feuert kurz nach der IFA 2020 bald ein kleines Produktfeuerwerk ab, zu dem auch die neuen Huawei FreeBuds Pro gehören werden. Dabei handelt es sich im Grunde um Huaweis Antwort auf die Apple AirPods Pro - inklusive ANC und neuem Design.

Aktive Geräuschunterdrückung und attraktives Design günstiger als AirPods

Huawei

Die neuen Huawei FreeBuds Pro kommen ab Anfang Oktober auf den Markt und sollen dann zu Preisen ab gut 150 Euro zu haben sein. Der Kunde bekommt dafür drahtlose Bluetooth-Kopfhörer, die optisch nicht nur von ungefähr an das Vorbild von Apple erinnern. Sie werden mit Gummiaufsätzen im Gehörgang gehalten und besitzen einen rechteckigen "Stamm", auf dem ein großes Huawei-Logo prangt.Im Innern der Huawei FreeBuds Pro sorgt der Huawei-eigene Kirin A1 Bluetooth-Chip für einen effizienten Betrieb und auch dafür, dass hier sogar Bluetooth 5.2 unterstützt wird. Details zu dem integrierten Mini-Lautsprecher liegen uns derzeit noch nicht vor. Allerdings wissen wir, dass die FreeBuds Pro über insgesamt drei integrierte Mikrofone verfügen.Diese sorgen nicht nur dafür, dass Umgebungsgeräusche auf Wunsch nach Innen geleitet werden und der Träger beim Telefonieren kommunizieren kann. Sie dienen auch der aktiven Geräuschunterdrückung, die hier offenbar ebenfalls geboten wird. Wie bei den Samsung Galaxy Buds Live und den Apple AirPods Pro kann man also auf Wunsch auch störende Hintergrundgeräusche "ausblenden" lassen. Außerdem ist ein Bone-Sensor verbaut, der für klare Gesprächsaufnahmen sorgen soll.Zur Akkulaufzeit können wir ebenfalls noch keine konkreten Angaben machen, doch in jedem der beiden FreeBuds Pro steckt jeweils ein 52,5mAh großer Akku. Der Stromspeicher fällt somit wieder etwas kleiner aus als bei der Konkurrenz, doch steht natürlich auch in dem optional drahtlos mit Energie zu versorgenden Transport-Case ein zusätzlicher Akku zur Verfügung, der die Buds bei Bedarf neu nachlädt.Die Huawei FreeBuds Pro kommen in Europa in den Farben Silber, Schwarz und Weiß auf den Markt. Die neuen True Wireless Sound Headphones des chinesischen Herstellers sind wie erwähnt Teil eines neuen Produktportfolios, zu dem unter anderem die Huawei Watch Fit und die Huawei Watch GT2 Pro gehören. Die offizielle Präsentation der Geräte erfolgt wohl am 10. September in China.