Knaller-Preis verlängert: Amazon Echo Dot 3 für günstige 9,99 Euro

Amazon bietet den WLAN-Lautsprecher Echo Dot 3 auch weiterhin für un­ter 10 Euro an, wenn man sich für einen Monat mit dem Music Un­limi­ted-Streaming entscheidet. Das Bundle ist für alle Kunden er­hält­lich, wobei Prime-Mitglieder noch günstiger zuschlagen können.

Voraussetzung für den Deal:

Wer ist Neukunde und wie lange gilt das Angebot?

Wichtig ist:

Die Vorteile des Amazon Echo Dot (3. Gen.) mit Alexa

Hat es erst den Anschein gemacht, Amazon würde die Rabattaktion für den eigenen Echo Dot (3. Gen.) nach dem Wochenende beenden, bleibt der günstige Bundle-Preis erhalten. Auch heute ist der smarte Speaker mit Alexa-Steuerung zusammen mit einem Mo­nats­zu­gang zum Music Unlimited-Dienst für nur 17,98 Euro (Prime) erhältlich. Als Teil davon schlägt der Laut­sprecher im Warenkorb mit nur 9,99 Euro zu Buche.Man muss in den Augen von Amazon als Neukunde der Musik-Streaming-Plattform gelten. Für Nicht-Prime-Mitglieder werden übrigens 19,98 Euro fällig.Laut Teilnahmebedingungen gilt der stark reduzierte Preis für den Amazon Echo Dot 3 der dritten Generation nur für Kunden, die noch nie Music Unlimited genutzt haben. Dennoch häufen sich Berichte darüber, dass auch ehemalige Abonnenten des Dienstes sowie Nutzer des Probemonats zum günstigen Preis zuschlagen können. Wer das Angebot unter folgendem Link sieht und es seinem Warenkorb hinzufügen kann, qualifiziert sich für den rabattierten Bundle-Preis.Möchte man den Musik-Streaming-Dienst über den vorab be­zahl­ten Monat hinaus nicht weiterführen, sollte man die Verlängerung des Abos zeitnah kün­di­gen, um nicht mit unerwünschten Zusatzkosten konfrontiert zu werden.Der smarte Lautsprecher des Online-Shops kann sowohl per WLAN als auch über Bluetooth angesteuert werden. Grundlegend ist der Echo Dot 3 ein stationärer Smart-Speaker, al­ler­dings findet man bei Amazon auch nützliche Akkupacks , um eine mobile Nutzung abseits der Steckdose zu ermöglichen. Hauptaugenmerk liegt auf der Sprachsteuerung mit Hilfe der As­sis­ten­tin Alexa. Sie kontrolliert das Smart Home, lässt euch mit anderen Echo- oder Skype-Nutzern telefonieren und erinnert euch an wichtige Termine. Ebenso lassen sich Timer und Wecker stellen sowie To-Do-Listen führen. Drittanbieter-Skills bringen zudem Services wie Bahnfahrpläne, Taxibestellungen oder Kochrezepte auf den Echo Dot (3. Gen.).